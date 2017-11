Nederlandse krant pleit voor 'Sinterklaasbestand': "Nu even niet" kv

De Nederlandse krant AD roept samen met een groot aantal Bekende Nederlanders op tot een sinterklaasbestand. De krant wil zo lang sinterklaas in het land is geen discussie over het feest.

"We willen hier zeker geen standpunt innemen. We willen alleen de juiste discussies op de juiste plaats en tijd voeren," schrijft hoofdredacteur Hans Nijenhuis."Als we nu eens samen afspreken elkaar niet te bestoken vanaf het moment dat Sint voet op Nederlandse bodem zet tot de dag na zijn vertrek? Dat is het enige wat we vragen: een sinterklaasbestand", klinkt het op de voorpagina van de krant.

De krant citeert bekende Nederlanders BN'ers die zich ook uitspreken tegen de felle discussies tijdens de sinterklaasperiode. "We gunnen de kinderen allemaal de magie van 5 december. Je kunt in Nederland heel goed je mening laten horen zonder het feest te verstoren of vernielingen aan andermans spullen aan te richten," zegt premier Rutte.

"Laten we meer begrip voor elkaar hebben. Het is volstrekt in strijd met de sfeer van het kinderfeest om dit te laten ontaarden in geweld en gescheld," stelt schrijver Jan Terlouw.

Zangeres Karin Bloemen betreurt de discussie in het bijzijn van kinderen: "Het is zo naar om die kleine kinderen te confronteren met een discussie tussen volwassenen die soms voor een oorlogssfeertje zorgen," reageert ze.

"Kinderen begrijpen de discussie niet. Het wordt over hun hoofden uitgespeeld met gecompliceerde volzinnen, met historische achtergronden waar een kind op die leeftijd totaal geen weet van heeft, dus dan moet deze discussie sowieso niet tijdens het feest zelf worden gevoerd," zegt zanger Lee Towers.