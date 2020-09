Nederlandse koning waarschuwt voor gevolgen zware economische terugslag coronacrisis HLA

15 september 2020

14u33

Bron: Belga 0 Nederland moet zich schrap zetten voor de gevolgen van een zware economische terugslag veroorzaakt door de coronacrisis. Dat zei koning Willem-Alexander dinsdag in de troonrede in de Grote Kerk in Den Haag. "Corona raakt ons allemaal." Nederland kende dinsdag een snikhete Prinsjesdag zonder balkonscène vanwege de maatregelen tegen het coronavirus.

De terugslag zal over de lange termijn te merken zijn in de overheidsfinanciën en economie, aldus het staatshoofd. "Hoe precies, hangt af van de vraag tot wanneer en in welke mate het coronavirus ons in zijn greep blijft houden. Maar alle recente cijfers en ramingen zijn ongekend in vredestijd."

De Nederlandse economie en overheidsfinanciën zijn wel "veerkrachtig". Daardoor heeft Nederland de eerste klap van de coronacrisis kunnen opvangen. De afgelopen jaren kende de begroting een flink overschot en de staatsschuld is teruggebracht.

Het kabinet maakt de keuze om nu niet te bezuinigen. Ze gaat juist "investeren in baanbehoud, goede publieke voorzieningen, en een sterkere economische structuur en een schoner land nu en straks. Op die pijlers rusten de plannen van de regering voor het komende jaar", aldus de koning.

Hij ging ook in op racisme en de rechtsstaat. “Een wezenlijke bedreiging voor de kwaliteit van de rechtsstaat is dat in ons land iemands huidskleur of naam nog steeds bepalend is voor zijn of haar kansen. Dat is onaanvaardbaar." Het debat over racisme "schuurt soms, maar kan ons ook verder brengen in de strijd tegen discriminatie, racisme en ongelijke behandeling".

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn direct na het voorlezen van de troonrede vertrokken. Omdat de terugrit buiten beeld plaatsvond, is het onduidelijk wat de eindbestemming is van het koninklijk paar.

Op paleis Noordeinde vond dit jaar geen traditionele balkonscène plaats. Normaliter zwaait de koninklijke familie naar het publiek, maar vanwege de geldende coronabeperkingen is dat niet mogelijk. Aan de poort van het paleis was het zo goed als uitgestorven.