Nederlandse koning luidt belboei voor 75 jaar vrijheid in aanwezigheid van Belgisch koningspaar

28 augustus 2019

Bron: ANP/BELGA

De Nederlandse koning Willem-Alexander luidt zaterdagmiddag in Terneuzen een belboei, waarmee in 1944 de mijnenvrije doorgang van de Westerschelde naar de haven van Antwerpen werd gemarkeerd. Die handeling markeert de start van de officiële viering van 75 jaar vrijheid in Nederland. Ook de Belgische koning Filip en koningin Mathilde zullen hierop aanwezig zijn.