Nederlandse koerier (19) daagt Deliveroo voor de rechter FT

24 januari 2018

08u54

Bron: ANP 0 De Nederlandse maaltijdbezorger Sytze Ferwerda (19) klaagt zijn werkgever Deliveroo aan. De koeriersdienst wil vanaf 1 februari alleen nog met zelfstandige bezorgers werken, niet meer met vaste contracten. Ferwerda wil liever gewoon in loondienst blijven.

Ferwerda vreest als schijnzelfstandige te worden behandeld. Hij kreeg het geld voor de rechtszaak bijeen met behulp van een crowdfunding, die in Nederland op poten werd gezet door de PvdA. Met het proces hoopt de jongeman meer rechten af te dwingen, zoals een inkomen na een aanrijding.

PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk zegt heel blij te zijn de fietskoerier te kunnen steunen in diens strijd. "Deliveroo zijn de nieuwe boeven. Ze proberen over de rug van hun bezorgers de winsten maximaal de hoogte in te jagen. Alle risico's voor de bezorger, alle winst voor Deliveroo."

Zekerheid

Hij hoopt dat door de rechtszaak bezorgers weer zeker kunnen zijn van een inkomen, een verzekering bij arbeidsongeschiktheid en doorbetaling bij ziekte. "Dat zou ook een duidelijk signaal zijn naar alle andere bedrijven die vergelijkbare plannen hebben: dit mag niet", aldus Van Dijk nog.

De PvdA wist dankzij bijna vierhonderd schenkingen ruim 7.000 euro op te halen voor de rechtszaak van Ferwerda.

Deliveroo zijn de nieuwe boeven. Alle risico's voor de bezorger, alle winst voor hen Nederlands Kamerlid

Onderzoek

Er werd afgelopen weken al gestaakt door koeriers in Brussel, Gent en Luik. Zo trokken tientallen maaltijdbezorgers de straat op om restaurants te vragen de applicatie en samenwerking met Deliveroo stop te zetten, uit solidariteit. Minister van Consumentenzaken Kris Peeters laat daarnaast ook een onderzoek uitvoeren naar de praktijken bij de koersdienst. “Want die doen vragen rijzen op alle vlakken", klonk het.

"Wat is het statuut van de fietskoeriers? Zijn ze werknemers of zijn ze zelfstandigen? Wordt de arbeidswetgeving correct toegepast? Maakt het bedrijf zich niet schuldig aan oneerlijke concurrentie? Heel wat restaurants werken vandaag met eigen personeel voor het vervoer van maaltijden. Daarnaast zijn ook de rechten van de consumenten en de regels in zake voedselveiligheid van belang.” De minister hoopt snel antwoord te krijgen.