Nederlandse klimmer glijdt uit en maakt fatale val van 300 meter in Zwitserland

Een zestigjarige Nederlander is gisteren om het leven gekomen op een berg in Zwitserland. Hij gleed uit en viel 300 meter de diepte in.

De man had de 4.357 meter hoge berg Dent-Blanche beklommen, meldt de Zwitserse politie vandaag. Bij de afdaling ging het mis, maar het is nog niet duidelijk waardoor.



De twee mensen met wie hij klom, sloegen meteen alarm. Een noodhelikopter vond het stoffelijk overschot. De twee anderen zijn in veiligheid gebracht.



De Dent-Blanche ligt bij de Matterhorn in het zuiden van Zwitserland, niet ver van de grens met Italië.