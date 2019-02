Nederlandse klimaatspijbelaars gaan op gesprek bij premier Rutte om te praten over klimaatbeleid Maarten van Ast

08 februari 2019

16u57

Premier Mark Rutte gaat in gesprek met de Nederlandse scholieren die gisteren in Den Haag demonstreerden voor een strenger klimaatbeleid. Ook d e verantwoordelijk minister voor Klimaat, Eric Wiebes, schuift aan.

“Ik sta, als jullie dat willen, met Eric Wiebes altijd open voor een gesprek”, deelde Rutte vanmiddag via een Twitterbericht. “Wel buiten schooltijd”, benadrukt hij met een knipoog. “Uitnodiging volgt!”



‘Klimaatverandering raakt ons allemaal, maar de jongere generaties krijgen het meest te maken met de gevolgen’, voegt de premier toe.



Rutte reageert daarmee op een tweet van Rob Jetten van de Nederlandse sociaal-liberale partij D66, die het “hoog tijd” vond dat Rutte de initiatiefnemers van de scholierendemonstratie binnenkort in Den Haag uitnodigt om te praten over het klimaat.

Hierbij een retweet @RobJetten. Ik sta, als jullie dat willen, met Eric Wiebes altijd open voor een gesprek @Youth4ClimateNL. Wel buiten schooltijd 😉. Klimaatverandering raakt ons allemaal, maar de jongere generaties krijgen het meest te maken met de gevolgen. Uitnodiging volgt! https://t.co/EDM8GtwCtO Mark Rutte(@ MinPres) link

Klimaatspijbelaars

Leerlingen uit heel Nederland reisden gisteren af naar Den Haag om - naar het Belgische voorbeeld - te demonstreren voor strengere klimaatmaatregelen. Ze vinden dat het kabinet te weinig doet om klimaatverandering tegen te gaan. Er werden 3.000 tot 5.000 ‘klimaatspijbelaars’ verwacht, maar uiteindelijk waren het er naar schatting zeker 10.000. De mars verliep rustig en zonder problemen.

Rutte prees gistermiddag de scholieren die zich hadden aangesloten bij de mars. “Ik heb ze gezien, het waren er heel veel’’, zei hij. “Ik vind het een belangrijk signaal dat jonge mensen zo betrokken zijn.” Wel benadrukte hij dat Nederland al hoge klimaatambities heeft. “Geen kabinet waar dan ook in Europa heeft ambities zoals deze regering.’’