Nederlandse kleuter die urenlang onder puin lag van ingestorte grillroom is stabiel: "Kruiken hielden hem warm"

08 december 2019

12u48

Bron: Belga, AD.nl 1 De toestand van het 5-jarige jongetje dat gisteren urenlang vastzat onder het puin van een ingestort pand in Coevorden, in het oosten van Nederland, is stabiel. Dat meldt de gemeente vandaag op Facebook. Het kind werd gisterenavond bevrijd uit de benarde positie waarin het belandde toen de grillroom van zijn vader instortte na een explosie. Een reddingswerker vertelt hoe kruiken en wollen dekens de jongen warm hielden: “Hij heeft echt geluk gehad”.

Het jonge slachtoffer is het zoontje van de eigenaar van grillroom Ali Baba in Coevorden. De grillroom stortte in door een explosie waarvan de oorzaak nog onbekend is. De vader van het jongetje kon als eerste bevrijd worden vanonder het puin.

Toen het speciale reddingsteam bij de ingestorte grillroom aankwam, lag het slachtoffertje al urenlang - en nog steeds op dezelfde plaats - onder het puin. De vader werd al wel uit de ravage gehaald. “De lokale brandweerteams waren al een heel eind op weg om bij dat jongetje te komen. Hij reageerde ook. Niet dat er hele gesprekken plaats vonden, maar genoeg om zeker te weten dat hij nog bij bewustzijn was. Dat gaf wel moed.”

Alleen: het was te gevaarlijk voor hen om nog verder het ingestorte pand in te gaan. “We hadden echt zorgen over de stabiliteit van de constructie. Het dak was nog wel intact, maar rustte op een klein muurtje. Het leek stabiel, maar dat was niet zo.” Met een kraan werd de situatie wat stabieler gemaakt. Zodat er veiliger puin weggehaald kon worden.

Nauwelijks bewegen

Kenan lag in een heel kleine ruimte op de begane grond, vertelt de reddingswerker nog. “Hij kon zich nauwelijks bewegen. Het was ook middenin de restanten van het pand.” Volgens de teamleider heeft het jongetje echt geluk gehad. “De explosie was een enkele klap. Van het een op het andere moment vallen de begane grond en de eerste verdieping om. De vloer van de eerste verdieping had wel dikke balken, misschien dat dit zijn redding is geweest.”

Stabiel

"We hebben vanochtend contact gehad met de familie van Kenan", aldus burgemeester Bert Bouwmeester. "Ze zijn als gezin herenigd in het ziekenhuis en de toestand van Kenan is stabiel. Als burgemeester wil ik de inwoners bedanken voor al het medeleven en de warme reacties richting de familie en de hulpverleners."

Voor de reddingsoperatie werd in de buurt gas, water en stroom afgesloten. Dat is inmiddels weer hersteld. Omwonenden mochten zaterdagavond weer naar huis. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De politie gaat maandag verder met het onderzoek, dat naar verwachting enkele dagen gaat duren. De locatie is afgezet. Omwonenden hebben een brief gekregen met de melding dat ze niets op mogen ruimen.