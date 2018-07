Nederlandse kleuter (4) verdrinkt op Ibiza Arne Adriaenssens

02 juli 2018

15u43

Bron: AD 1 Op Ibiza is een vierjarige jongen verdronken in het zwembad van zijn hotel. De doodsoorzaak is nog onbekend.

Op het Spaanse eiland Ibiza is op dinsdag om 14 uur een vierjarig jongetje verdronken in een zwembad. Het drama vond plaats in hotel Marbel Stella Maris in kuststad San Antonio waar de kleuter met zijn gezin verbleef.

Omstreeks halfdrie ontdekte de badmeester het levensloze lichaam van het jongetje in het zwembad. Hij probeerden hem nog te reanimeren. De hulpdiensten namen vervolgens van hem over, maar staakten na drie kwartier hun pogingen.

De hulpdiensten probeerden de jongen nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De lokale politie heeft een onderzoek gestart. Een autopsie moet nu uitsluitsel geven over de doodsoorzaak.