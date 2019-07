Nederlandse kinderen zien dodelijke val moeder van Italiaanse berg Tonny Van Der Mee

26 juli 2019

22u53

Bron: AD.nl 0 Een 52-jarige Nederlandse vrouw is vanochtend in Italië voor het oog van haar man en twee kinderen (14 en 12 jaar) van een berg gevallen en overleden. Haar zoon is nog naar beneden gegaan om haar te proberen te redden, maar tevergeefs. Dat melden Italiaanse media.

Het gezin maakte een wandeling op de Pale di San Martino, een bergketen in de Noord-Italiaanse Dolemieten. Ze liepen vanuit Val Canali via wandelpad 709 naar de Pradidali-berghut, gelegen op 2278 meter hoogte. Toen ze op 1800 meter hoogte waren, ging het mis. De vrouw struikelde en stortte honderd meter naar beneden in een kloof.



De 12-jarige zoon is nog naar beneden gesneld om haar te helpen. De echtgenoot sloeg ondertussen alarm. Toen reddingswerkers haar lichaam vonden, was de vrouw al overleden. De andere gezinsleden werden van de berg geëvacueerd. Voor hen is psychologische hulp ingeschakeld.



De Pale di San Martino is het grootste bergmassief van de Dolomieten. Het gebied is zeer populair onder wandelaars die een meerdaagse berghuttentocht willen maken. Sommige stukken in het traject zijn voorzien een metalen kabel voor extra veiligheid.