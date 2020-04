Nederlandse kinderen vanaf 11 mei terug naar school, geen evenementen tot 1 september Redactie

21 april 2020

19u29

Bron: AD.nl

In Nederland mogen leerlingen van basisscholen vanaf 11 mei de helft van de tijd naar school gaan. Om klassen weer te kunnen openen, gaan de kinderen om de dag naar school. Dat heeft premier Mark Rutte vanavond meegedeeld. Grote evenementen worden dan weer verboden tot 1 september. Dat betekent ook dat het Nederlandse voetbalseizoen niet meer kan afgemaakt worden.

Middelbare scholen volgen, als het goed gaat op de lagere scholen, vanaf juni. Zij moeten zich nu voorbereiden op onderwijs in een ‘1,5 meter-school’.

Premier Rutte zei bewust veel andere maatregelen niet los te laten. Hij begrijpt het “ongeduld” over de corona-maatregelen, maar als we “te snel terugschakelen, komt het virus als een tweede golf over ons heen”.

“Ik zeg het maar ronduit: we staan voor duivelse dilemma’s”, aldus de premier. “De spagaat is dat iedere versoepeling van maatregelen risico’s in zich draagt.”

Volgens hem kunnen “we alleen geleidelijk terug”. De druk op de zorg is nog steeds gigantisch hoog, hield hij voor. In de verpleeghuizen is de situatie nog steeds “zeer zorgwekkend”. “Mensen vragen zich af wanneer de economie weer van het slot kan. Of wanneer we weer naar opa en oma kunnen. Hoezeer ik ook begrijp dat het ongeduld erin sluipt, als we te snel gaan, komt het virus als een tweede golf over ons heen. Dat willen we per se voorkomen. Het vraagt zelfbeheersing. Maar dat is beter dan spijt achteraf.”

Rutte snapt de zorgen over bijvoorbeeld de economie, maar zei: “Dit is echt de volgorde: eerst de volksgezondheid en dan de rest. We staan aan het prille begin van de weg terug. We beginnen met maatregelen die het minste risico in zich dragen.”

Scholen

Het kabinet verlengt daarom het gros van de maatregelen tot 19 mei. Op 11 mei mogen wel weer alle basisscholen open, juist omdat dit volgens het Outbreak Management Team (OMT) niet “zal leiden” tot een verdere “belasting” op de zorg. Klassen gaan dan steeds voor de helft gevuld zijn, dus kinderen gaan om de dag naar school. Leerkrachten worden getest op het virus.

Ook worden de regels om te sporten voor kinderen en jongeren versoepeld.

Ouderen die nog zelfstandig thuis wonen, mogen vanaf nu weer enig bezoek ontvangen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) schrijft nu nog voor om niet bij 70-plussers langs te gaan. Straks mogen zij toch bezoek krijgen, mits dat door een of twee vaste familieleden of vrienden gebeurt.

Andere maatregelen, zoals het sluiten van cafés en restaurants, worden juist verlengd tot dinsdag 19 mei. Ook veel bedrijven blijven dicht, omdat het advies om zoveel mogelijk thuis te werken niet wordt opgeheven.

Evenementen zoals het Pinkpop-festival en het betaald voetbal blijven tot 1 september verboden. Er komt geen versoepeling voor contactberoepen. Voor de andere maatregelen komt er verlenging tot 20 mei.

Voor meer versoepelingen vindt het OMT het nog te vroeg. Het risico dat de epidemie weer oplaait, is nog te groot.