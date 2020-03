Nederlandse kikkerdriltelling gaat door ondanks corona RL

14 maart 2020

04u24

Om de uitbraak van het coronavirus in te dammen zijn veel evenementen afgelast, maar de Nederlandse kikkerdriltelling gaat zaterdag wel van start. Mensen kunnen meedoen door de vijver in hun eigen tuin te bestuderen en komen daarbij niet in contact met grote groepen mensen. Dat meldt de kennisorganisatie RAVON, die de telling organiseert.

Iedereen met een vijver kan mee doen aan de telling, die duurt tot 29 maart. Mensen kunnen op de website Tuintelling.nl opgeven hoeveel kikkers en klompen kikkerdril ze kunnen vinden in hun vijver. Naast kikkerdril worden ook legsels van padden en salamanders geteld.

RAVON gebruikt die informatie om in te schatten hoe goed het gaat met de populatie van kikkers en andere vijverdieren. Volgens een woordvoerder van de organisatie gaat het nu veel beter met kikkers dan in de jaren zeventig en tachtig. Toen hadden zij te lijden onder zure regen, een probleem dat nu grotendeels is opgelost. Ook hebben natuurorganisaties ervoor gezorgd dat er meer modderpoelen komen waarin kikkers en andere vijverdieren goed gedijen.

Klimaatverandering

Rond deze tijd leggen vooral bruine kikkers hun eitjes. In de jaren tachtig was kikkerdril in de eerste weken van april te zien, maar nu legt het gemiddelde kikkerwijfje door klimaatverandering eind maart al eitjes.