Nederlandse kerk stopt na 96 dagen met onafgebroken eredienst voor Armeens gezin TT

31 januari 2019

18u57

Bron: ANP 0 De Bethelkerk in Den Haag is gestopt met de doorlopende kerkdienst waarmee uitzetting van de uitgeprocedeerde Armeense familie Tamrazyan werd voorkomen. Vanmiddag om 13.30 uur begon de afsluitende viering, waarna er een persconferentie volgde. De familie, bestaande uit ouders, twee dochters en een zoon, verblijft al negen jaar in Nederland.

Volgens Derk Stegeman, de coördinator van het kerkasiel, zou het “gekunsteld zijn" om nu nog door te gaan met de actie nu de Nederlandse coalitiepartijen nieuwe afspraken hebben gemaakt rondom het kinderpardon. Voor zogenoemde gewortelde kinderen, die eigenlijk het land al hadden moeten verlaten, komt er een nieuwe, ruimere beoordeling. Volgens Stegeman hebben diverse Kamerleden van de coalitiepartijen verzekerd dat het gezin onder het akkoord valt.

De familie Tamrazyan schuilt al sinds eind oktober in de kerk. De doorlopende dienst werd gehouden omdat de overheid van oudsher geen kerkdienst onderbreekt om mensen mee te nemen die daaraan deelnemen. “Doel van het kerkasiel was om de uitgeprocedeerde familie veiligheid te bieden en tot een oplossing te komen voor gezinnen in vergelijkbare situaties. Nu ruim 600 gewortelde kinderen en hun ouders in Nederland kunnen blijven, is het beoogde resultaat bereikt”, laat de kerk in een verklaring weten.

De familie is heel opgelucht en blij met de nieuwe afspraken, aldus Stegeman. “Helemaal opgelucht zullen ze zijn als zwart-op-wit komt te staan dat ze mogen blijven.”

Het viel niet mee om de marathondienst vol te houden, liet de kerk eerder weten. Vooral voor de nachten was het soms moeilijk voorgangers en kerkgangers te vinden. “Maandenlang hebben wij de hoop hooggehouden en nu krijgt die hoop concreet gestalte. We zijn diep onder de indruk van alle voorgangers, vrijwilligers en anderen die aan dit kerkasiel hebben meegewerkt”, aldus Theo Hettema, voorzitter van de Algemene Kerkenraad Protestantse Kerk Den Haag.