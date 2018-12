Nederlandse kerk houdt al 8 weken non-stop viering voor uitgewezen gezin. Want zo lang die bezig is mag politie niet binnenvallen en hen meenemen KVDS

20 december 2018

12u49

Bron: NRC, Volkskrant, CBS News 0 In een kerk in de Nederlandse stad Den Haag is nu al 8 weken lang non-stop een misviering aan de gang. Doel is om een uitgewezen gezin in het land te houden. Want door een oude en obscure wet mag de Nederlandse politie geen kerkgebouw binnenvallen als er een dienst bezig is.

Het was op vrijdag 26 oktober dat de marathon in het buurt- en kerkhuis Bethel begon. Dag en nacht gaan predikanten uit heel Nederland en de buurlanden er voor in het gebed. Ze zijn van verschillende overtuigingen, maar vooral protestants. Honderden engageerden zich intussen om de kerkdienst 24 uur per dag en 7 dagen op 7 verder te laten gaan. De inzet is dan ook hoog.

Asiel

Centraal in het verhaal staan Hayarpi Tamrazyan (21) en haar familie. Het Armeense gezin – vader, moeder, twee studerende dochters van 19 en 21 en een tienerzoon van 15 – probeert al sinds 2010 asiel aan te vragen in Nederland, maar werd dit najaar definitief uitgewezen.





Ze vluchtten daarop de gereformeerde kerk in Katwijk bij Leiden binnen, waar ze elke week naar de mis gingen. Maar omdat die niet voorzien was op het verblijf van een groot gezin, zochten ze een maand later in het grootste geheim een onderkomen in het buurt- en kerkhuis Bethel, even verderop in Den Haag. Daar verblijven ze momenteel in de kosterwoning.

Beneden in de kerk blijft de misviering intussen maar doorgaan. De overheid mag bij wet immers geen kerkgebouw binnenvallen als er een eredienst aan de gang is. Als de viering verder blijft gaan en het gezin het gebouw niet verlaat, is het dus veilig.

Buurtbewoners en gelovigen dragen intussen levensmiddelen en spullen aan om hun verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. En ze houden het gezin ook gezelschap.

Misbruik

“In het algemeen geldt wel dat je geen misbruik mag maken van dit recht”, aldus Teunis van Kooten, een advocaat die gespecialiseerd is in religie en recht in de Nederlandse Volkskrant. “Zo is het mijns inziens niet de bedoeling louter en alleen diensten te houden om justitie dwars te zitten en zo een inval te voorkomen.” Voorlopig blijft de politie echter buiten.

Er wordt mooi gezongen hier in de Bethelkapel 🙏 #kerkasielBethel #kinderpardon #kerkasiel pic.twitter.com/HrkNoZiYLo Hayarpi(@ hayarpi_3) link

René de Reuver – secretaris-generaal van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) – vertelde aan de Nederlandse krant NRC dan weer dat de geloofsgemeenschap niet twijfelde toen de vraag om hulp kwam van de familie Tamrazyan. De PKN vreest dat de vader van het gezin niet veilig is in Armenië en dat hij het risico loopt gefolterd te worden bij zijn terugkeer, omwille van zijn politieke overtuigingen. Ze wijst ook op het risico op psychische schade die de - goed geïntegreerde - kinderen van het gezin lopen als ze terug moeten naar hun land van herkomst.

“Ongelofelijk”

“We worden omringd door mensen die ons willen helpen en dat is ongelofelijk”, reageerde Hayarpi al bij de Amerikaanse nieuwszender CBS News, dat het verhaal oppikte. “Het geeft ons de kracht om door te gaan. We hopen dat we toch nog in Nederland kunnen blijven, want dit is onze thuis.”

Voorlopig ziet het er niet naar uit dat er snel een einde komt aan de patstelling. Zo lang de overheid niet van gedacht verandert en de uitwijzing herbekijkt, willen de actievoerders doorgaan. Predikanten zijn er voorlopig in elk geval genoeg. Er is een wachtlijst van twee weken.

Er zitten nog altijd lieve mensen in de kapel.. Ik geniet ondertussen ook van lekkere cake die buurkinderen in Den Haag hebben gebakken #lief #dankjewel #kerkasielBethel pic.twitter.com/UtlF2NTW9W Hayarpi(@ hayarpi_3) link