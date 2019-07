Nederlandse kabinet verbiedt zwaarste knalvuurwerk ADN

09 juli 2019

16u55

Bron: Belga 0 In Nederland komt er een landelijk verbod op groot consumentenvuurwerk. Bronnen in Den Haag zeggen tegen de NOS dat het kabinet vrijdag tot zo'n verbod besluit. Het gaat om vuurwerk in de zogeheten F3-categorie, zoals Chinese rollen en ratelbanden.

Het verbod geldt nog niet voor komende jaarwisseling. Het vuurwerk zou vanaf de jaarwisseling 2020-2021 niet meer gebruikt mogen worden. In ons land is dat al langer het geval.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en de Nationale Politie pleiten al langer voor een totaal verbod op knalvuurwerk. Volgens die organisaties vallen er jaarlijks te veel slachtoffers en is de handhaving voor hulpdiensten een ingrijpende klus. Bij de afgelopen oudejaarsfeesten vielen in Nederland twee doden en belandden 400 mensen met verwondingen in het ziekenhuis.

Zo'n verbod komt er dus niet. Voor- en tegenstanders van een totaalverbod binnen de coalitie hebben een compromis gesloten. Mocht het deelverbod de komende jaarwisselingen geen daling in het aantal incidenten laten zien, dan zijn aanvullende maatregelen op termijn volgens Haagse bronnen niet uitgesloten.