Nederlandse Justitie onderzoekt oproep tot moordaanslag op Sinterklaas

07 februari 2018

Bron: ANP, AD.nl 0 Een oproep op Facebook om Sinterklaas om het leven te brengen is onderwerp van strafrechtelijk onderzoek in Nederland. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt dat naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf. Hij kan nog geen verdere details geven. "Het onderzoek ligt bij de politie, maar is ons bekend."

De krant schrijft dat de verdachte in de zaak een antiracistische activist is. "We moeten een prijs op het hoofd van Sinterklaas zetten", zou hij vorig jaar oktober hebben geschreven, met de toevoeging dat de moord bij voorkeur tijdens de landelijke intocht in Dokkum moest gebeuren.

"Zodat alle kinderen getuigen zijn, zelfs massaal onder zijn hersenen en botsplinters bedekt zitten. Maw zonder twijfel morsdood. Zo kan de NPO geen onzinverhaaltje ophangen met een nieuwe Sinterklaas en zijn we voorgoed van dat feest af. (En van die irritante Flodder acteur die Sinterklaas speelt)." Het bericht is volgens De Telegraaf dezelfde dag nog verwijderd. De acteur is Stefan de Walle die in 2011 het stokje van Bram van der Vlugt overnam.