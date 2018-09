Nederlandse juf ontslagen na "zeer schokkend bericht" over slachtoffertjes spoordrama Sebastiaan Quekel

21 september 2018

16u05

Bron: AD 31 Een leerkracht van basisschool De Spiegel in Den Haag is per direct ontslagen, nadat ze op social media zeer kwetsende berichten had geplaatst over de slachtoffertjes van het spoordrama in Oss. De vrouw klaagde in krachttermen over de vertraging "door" de kinderen.

Een bericht van de leerkracht leidde tot veel commotie op sociale media. "Die kutkinderen die er onder gaan liggen ook altijd in Oss" zou de lerares hebben gepost als reactie op Facebook. Duizenden lezers reageerden geschokt. Een deel van de lezers besloot onmiddellijk contact op te nemen met René van der Hoek, de directeur van de school.



Van der Hoek verzekerde dat hij direct stappen zou gaan ondernemen. Volgens hem gaat het om een "zeer schokkend bericht". "We nemen met klem afstand van dit soort uitspraken", meldt een woordvoerder van de school aan het AD.

Berichten verwijderd

De leerkracht heeft haar berichten inmiddels verwijderd, maar omdat ze duizenden keren gedeeld zijn, gaan ze nog steeds rond op internet. Dit heeft geleid tot "zeer veel mailtjes en telefoontjes" uit het hele land richting de school. Op haar Twitterpagina gaf de lerares aan dat haar account is gehackt en dat zij niet verantwoordelijk is voor de teksten.



De school laat echter weten dat er een onderzoek is ingesteld en uitgevoerd naar de waarheidsvinding. Tevens is er "intensief contact" geweest met de voorzitter van het overkoepelende Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH). Daaruit is naar voren gekomen dat de vrouw echt niet meer welkom is als leerkracht.



"Als school en SCOH nemen we met klem afstand van dit soort uitspraken. Binnen onze organisatie worden dit soort uitspraken niet geaccepteerd." De ouders van schoolkinderen worden in een aparte brief geïnformeerd over hoe de school met dit onderwerp verdergaat.

Bij het ongeval op een bewaakte spoorwegovergang in Oss, waarbij een bakfiets van een kinderdagverblijf was betrokken, kwamen gisteren vier kinderen om het leven. De vier overleden kinderen waren 4, 4, 6 en 8 jaar oud. Twee van de overleden kinderen zijn zusjes. Hun oudere zus, een kind van 11 jaar, is zwaargewond geraakt. De begeleidster van het kinderdagverblijf raakte eveneens zwaargewond. De kinderen kwamen allemaal uit Oss, de begeleidster uit Heesch.