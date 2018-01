Nederlandse jongen krijgt nieuwe trampoline van spoorbeheerder ProRail Tijdens de storm van afgelopen donderdag kwam de trampoline van Tim (9) onder een trein terecht Sidney Dijkers AJA

20 januari 2018

17u41

Bron: AD 0 De storm van afgelopen donderdag zorgde in Nederland voor heel wat schade. Omgewaaide bomen, omgeblazen vrachtwagens, weggeblazen daken maar het opmerkelijkste bericht over schade kwam uit Gouda waar een trein tegen een trampoline reed en beschadigd raakte. De trampoline was van de negenjarige Tim die er zelfs een traan om heeft gelaten. Dat verhaal kwam ook spoorbeheerder ProRail ter ore, die besloot om de jongen een nieuwe trampoline cadeau te geven. "Tim vindt het helemaal geweldig", reageert zijn vader.

De trampoline van Tim werd afgelopen donderdag wereldnieuws toen deze door de razende storm uit de tuin werd opgetild en tientallen meters verderop op het spoor terecht kwam. De trampoline werd platgereden door de aankomende trein tussen Gouda en Alphen. Het bericht van de NS over de aanrijding werd heel wat gedeeld op Twitter. "De trein was dusdanig beschadigd dat het treinverkeer stop moest worden gezet", aldus Coen van Kranenburg, woordvoerder van ProRail.

Verrassing

Vandaag besloot ProRail de teleurgestelde Tim te verrassen. "De inmiddels wereldberoemde trampoline van Tim kwam, tot zijn grote verdriet, tijdens de storm op ons spoor terecht en werd overreden. Je krijgt een gloednieuwe trampoline van ons Tim. Veel plezier ermee! Groetjes van ProRail", schrijft de spoorbeheerder in een bericht op Twitter.

"ProRail nam vandaag contact met ons op. Ze zeiden dat ze er iets mee wilden doen en hebben toegezegd dat ze een nieuwe trampoline wilden regelen", zegt een verbaasde Robin Zuidam, vader van Tim. De jongen zelf was heel erg onder de indruk van alle aandacht rond zijn trampoline. "Hij vond het cool, ze hadden het er ook op school over. Maar nu vind Tim het ook wel heel spannend allemaal."

Daarmee doelt zijn vader ook op enkele negatieve reacties die binnenkwamen op het bericht van de weggewaaide trampoline. "Dat was ongelooflijk. Voor mijn gevoel was het juist een leuk, luchtig berichtje in de stroom van vele ellendige berichten over de storm."

Volgende week gaat ProRail opnieuw contact opnemen met de familie om de nieuwe trampoline te regelen. "We hebben vandaag e-mailadressen uitgewisseld. We gaan het beleven."

