Nederlandse jongen (15) rijdt al bellend rond in peperdure Mercedes, zónder rijbewijs Redactie

18 juli 2019

08u44

Bron: AD 0 Agenten hebben gisterenmiddag een 15-jarige jongen aangehouden in een peperdure Mercedes in Rotterdam. Tijdens een verkeersactie zag de politie hem bellend achter het stuur.

Tegen agenten verklaarde de jongen dat hij de auto had geleend van een oom. Het was onbekend of de man daarvoor toestemming had gegeven, want de jongen was namelijk “nog niet in het bezit van een geldig rijbewijs”, aldus de politie. In de auto zat nog een jongen, die wél een rijbewijs had. Hij had de tiener toestemming gegeven om achter het stuur te zitten.

De oom, de eigenaar van de Mercedes, wist achteraf nergens van.

Tegen de 15-jarige is een proces-verbaal opgemaakt voor het rijden zonder rijbewijs en voor het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden.