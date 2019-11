Nederlandse jongen (15) raakt vingers kwijt na afsteken illegaal vuurwerk Ties Cleven

27 november 2019

19u49

Bron: AD.nl 0 Het is weer die tijd van het jaar... Een 15-jarige Nederlandse jongen is vanmiddag gewond geraakt toen hij zwaar illegaal vuurwerk afstak. Dat gebeurde rond 16.00 uur in Dongen, zo meldt de politie Tilburg en omgeving.

De jongen zal enkele vingers en mogelijk zelfs een hand kwijtraken door het ongeval, laat de politie weten. Hij was vuurwerk aan het afsteken met twee vrienden toen het misging.

Illegaal vuurwerk

Illegaal vuurwerk, vaak afkomstig uit het buitenland, zorgt ieder jaar opnieuw voor veel ellende in Nederland. In de omgeving van Tilburg en Breda worden daarom sinds begin oktober grenscontroles gehouden.



“Wij merken dat men vroeger en vroeger buitenlands vuurwerk koopt. Om dat nu al tegen te gaan, voeren we vandaag deze eerste controle uit”, aldus de politie toen.



In Tilburg werd vorige week een box vol met onder meer zwaar vuurwerk aangetroffen. Ook in Woudrichem werd al illegaal vuurwerk in beslag genomen. En eerder deze maand raakte een 33-jarige man uit Callantsoog ernstig gewond bij het afsteken van vuurwerk. Hij werd per traumahelikopter afgevoerd en raakte zijn hand kwijt. Het spul ging af in zijn handen.

Kinderen

Een aanzienlijk deel van de vuurwerkslachtoffers is jonger dan 18 jaar. Rond de jaarwisseling vorig jaar registreerde de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT) negentig patiënten met vuurwerkverwondingen. Onder hen 32 kinderen. Dat aantal lag een jaar daarvoor iets hoger. Het gaat hierbij niet alleen om illegaal vuurwerk. Twee personen overleden vorig jaar na vuurwerkincidenten. Dat gebeurde in Enschede en Morra (Friesland).

Meer over Tilburg