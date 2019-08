Nederlandse jongen (14) dood aangetroffen in Spaanse Pyreneeën Bonne Kerstens HAA

09 augustus 2019

14u22

Bron: AD.nl, ANP 2 Spaanse brandweerlieden hebben vanochtend in een ravijn in de buurt van de plaats Espot, vlak bij de grens met Frankrijk, het lichaam van een vermiste Nederlandse jongen (14) gevonden. Dat bevestigt de Spaanse politie. Zijn verdwijning werd gisteravond door zijn ouders gemeld. De tiener werd voor het laatst gezien op de camping in de Spaanse Pyreneeën waar hij met zijn ouders verbleef.

Over de identiteit en de woonplaats van de overleden tiener is nog niks bekend. Zijn overlijden is nog niet bevestigd door Buitenlandse Zaken in Nederland.



De zoektocht naar de jongen begon gisteravond rond 20.30 uur. Zijn ouders waren die dag een bergtocht gaan maken. Hun zoon wilde niet mee en zou op de camping in Espot blijven, 155 kilometer ten noordwesten van Barcelona. Bij thuiskomst troffen de ouders de jongen niet aan, waarna ze alarm sloegen.

Zoekactie

Politie en brandweer begonnen gisterenavond al in de bergen te zoeken, maar onderbraken de zoektocht tegen 4 uur, zonder een spoor te hebben gevonden. In de vroege ochtend is de zoektocht weer hervat. Met behulp van een speciale zoekhelikopter werd rond 8.30 uur het lichaam van de jongen aangetroffen op de bodem van het ravijn.



Omdat het gebied in de Spaanse Pyreneeën moeilijk toegankelijk is, werd een speciale berginterventie- eenheid vanuit Mossos d’Esquadra gemobiliseerd om het lichaam van de jongen uit het ravijn te halen. De politie gaat voorlopig uit van een ongeluk. Het lichaam van het kind is voor autopsie en onderzoek overgebracht naar het forensisch instituut in La Seu d’Urgell.

