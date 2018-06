Nederlandse jihadiste (22) met baby en haar vader in Koerdische cel Redactie

05 juni 2018

23u45

Bron: AD.nl 4 Een 22-jarige Nederlandse jihadiste die naar Syrië was gereisd, zit samen met haar vijf maanden oude baby en haar vader gevangen in de stad Erbil in het Koerdische deel van Irak. De Koerdische autoriteiten verdenken de vrouw van terrorisme. Ze reisde een Nederlandse jihadstrijder achterna met wie ze een kind kreeg. De man is vermoedelijk omgekomen.

Taner Sen, de advocaat van de familie, bevestigt het nieuws na berichtgeving door de Nederlandse openbare omroep NOS. Sen laat weten dat Melis A. circa twee jaar geleden naar het Midden-Oosten reisde en uiteindelijk in een kamp in Noord-Syrië terechtkwam. Haar vader reisde toen naar de regio en mocht de vrouw op humanitaire gronden meenemen uit het kamp.

Consulaat

Met zijn drieën vertrokken ze naar Erbil en ze meldden zich daar bij het Nederlandse consulaat. "Ze wilden terugreizen naar Nederland maar kregen van het Nederlandse consulaat geen hulp. Volgens de vader werden ze van het kastje naar de muur gestuurd", zegt Sen.

Enkele dagen geleden zetten de autoriteiten in Erbil de vrouw, haar baby en haar vader gevangen. Sen probeert nu via het ministerie van Buitenlandse Zaken en de officier van justitie in Nederland hulp te regelen voor de familie.