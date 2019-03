Nederlandse jihadist wil met zijn IS-bruid en hun baby naar Nederland Robyn Samsom ADN

03 maart 2019

12u00

Bron: AD.nl, ANP 0 Zijn 19-jarige vrouw is wereldwijd bekend: ‘jihadbruid’ Shamima Begum (19), die amper 15 jaar oud was toen ze vanuit Londen naar het ‘kalifaat’ van Islamitische Staat trok. Intussen is ze geen Britse burger meer, haar Britse staatsburgerschap werd vorige maand ingetrokken. Nu wil haar man, de Nederlandse jihadist Yago Riedijk (27), met zijn vrouw en hun pasgeboren zoontje naar Nederland.

Kort nadat Shamima Begum samen met twee schoolvriendinnen in het ‘kalifaat’ aankwam, werd ze uitgehuwelijkt aan de destijds 23-jarige Nederlandse IS-strijder Yago Riedijk. Die jongeman uit Arnhem had zich in 2014 aangesloten bij IS en zit momenteel vast in een Koerdisch kamp in Syrië. Hij wil met zijn vrouw en hun baby naar Nederland, zo zegt hij in een interview met de BBC. In dat interview geeft hij ook toe gevochten te hebben voor de terreurgroep.

“Haar keuze”

Dat hij als 23-jarige trouwde met een 15-jarig meisje vindt hij niet problematisch. “Ik vond haar inderdaad erg jong”, legt hij uit aan de BBC. “Maar zij vroeg zelf om een partner.” Door een vriend, zegt Riedijk, werden beiden gekoppeld. “Een vriend van mij benaderde mij met de opmerking dat een meisje geïnteresseerd was in een huwelijk. Ik wilde eerst niet vanwege haar leeftijd, maar heb uiteindelijk toch toegestemd. Voor haar was het misschien beter geweest om nog even te wachten, maar dat deed ze niet. Ze koos ervoor om te trouwen.”

Op een gegeven moment zou de Nederlander IS hebben afgewezen en geprobeerd hebben om de groep te verlaten. Hij werd vervolgens gevangen genomen en ook gemarteld, omdat hij ervan verdacht werd een Nederlandse spion te zijn. Samen met Shamima vluchtte hij uit het laatste bolwerk van IS, de stad Baghouz in Oost-Syrië. Hij werd door Syrische militairen opgepakt, Shamima kon met haar pasgeboren zoontje vluchten naar een vluchtelingenkamp in het noorden van Syrië.

Op dit moment verblijft zij vermoedelijk ergens anders, maar haar exacte locatie is niet bekend. Spijt dat ze IS vervoegde, heeft ze niet. Daar is ze duidelijk over. Maar de jonge vrouw begrijpt niet dat haar Brits staatsburgerschap werd afgenomen. Ze stelt dat de Britse autoriteiten hun oordeel verkeerd hebben geveld, op basis van interviews - en ontluisterende uitspraken in die interviews.

“Ze hadden naar mij moeten komen, dan waren ze tot een andere conclusie gekomen. Ik had gehoopt op wat meer begrip van de Britse regering”, zegt Begum tegen de BBC. “Een andere optie is dat ik het misschien via mijn man in Nederland kan proberen, misschien kan ik daar staatsburgerschap aanvragen”, aldus Begum eerder tegen ITV.

Celstraf

En dat wil het paar nu dus inderdaad. Het Nederlandse burgerschap van Yago is immers niet ingetrokken. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch zei afgelopen week dat hij hem liever niet naar Arnhem ziet terugkeren, maar voegde daaraan toe dat hij niet veel mogelijkheden heeft om dat te verhinderen.

Riedijk staat wel een celstraf van zes jaar te wachten als hij terugkeert naar Nederland. Hij is bij verstek veroordeeld voor het aansluiten bij een terroristische organisatie. Sinds maart 2016 staat hij op de nationale terrorismelijst en zijn zijn banktegoeden bevroren.

