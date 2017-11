Nederlandse jeugdfilmregisseur misbruikte tientallen kinderen Suzanne Borgdorff

Bron: AD.nl - De Telegraaf 4 ANP (fotomontage) Karst van der M. (links) op de set van de serie 'Thomas en Senior', met acteurs Bart en Lex Goudsmit. Foto uit 1985. De Nederlandse jeugdfilmregisseur Karst van der M. (68) heeft in het verleden tientallen kinderen misbruikt en werd daarvoor veroordeeld. Zijn naam kwam niet eerder naar buiten, tot nu. Volgens Privé , de showbizz-rubriek van De Telegraaf, stopte de directie van de omroep NCRV het schandaal in de doofpot.

Van der M. werd in de jaren 80 bekend als de maker van de Nederlandse jeugdseries De Zevensprong, Mijn Idee, Thomas en Senior en Kunst en Vliegwerk. Hierin spelen kinderen de hoofdrol.

Privé meldt hoe Van der M. kinderen meenam naar de dierentuin of weekendjes weg met de camper. Daar misbruikte hij ze. Drie van de slachtoffers kregen de regisseur, die in de media vermeld werd als 'een 41-jarige man uit de omgeving Baarn' (provincie Utrecht), veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zeven maanden. De NCRV verbrak vervolgens alle banden met de televisiemaker.

Dwars

"Toen waren we te jong om te beseffen wat er allemaal gebeurde en hoe dit ons leven zou tekenen" laat een van de actrices uit Kunst en Vliegwerk aan het blad weten. "Maar het heeft me altijd ongelooflijk dwars gezeten dat hij er met een voorwaardelijke straf vanaf is gekomen."

Van der M.'s echtgenote Lenie 't Hart (76), die tussen 1971 en 2014 was verbonden aan de zeehondencrèche in de plaats Pieterburen en bij de noorderburen een gekend dierenactiviste is, heeft via haar woordvoerder laten weten dat de zaak voor haar is afgedaan. "Ik kan niet op deze anonieme beschuldigingen reageren, omdat ik niet weet van wie ze zijn en wat de verwijten zijn. Wat ik wel weet is dat ik er toen niks van wist en er nu ook niks van weet. Karst heeft zijn terechte straf gehad en de zaak is afgedaan. Hij weet dat hij fout is geweest en hij heeft er nog altijd spijt van. Hij is in therapie gegaan, is met filmen gestopt en we hebben een nieuw leven opgebouwd. Dat kon ik natuurlijk alleen maar omdat ik erin geloofde dat het niet opnieuw zou gebeuren. En hij heeft me bezworen dat er nooit meer iets is gebeurd."

ANP Karst van der M. in 2012.