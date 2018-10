Nederlandse intocht Sinterklaas enkel met roetveegpieten, plaatselijk comité trekt zich boos terug Simone van Zwienen en Cyril Rosman

04 oktober 2018

16u37

Bron: AD.nl 7 Een dag nadat de Nederlandse publieke omroep NTR bekendmaakte dat de traditionele Zwarte Piet bij de landelijke intocht volledig wordt vervangen door roetveegpieten, trekt het Sinterklaascomité Zaanstad zich uit onvrede terug. Het comité doet niet meer mee met de Nederlandse intocht op 17 november in Zaandijk nabij Amsterdam.

"We moeten een keertje ophouden met de hele pietendiscussie", zegt René de Reus van het comité stellig. "Ik heb een blauw pietenpak, straks wil de NTR daar ook een blauwe maillot en schoenen bij en over een jaar of twee beginnen ze over blauwe pruiken. Dat betekent dat we een tweede carnavalsfeest gaan vieren. Daar passen we voor."

Het comité, één van de grootste uit de regio, wilde best meehelpen en - denken met de landelijke intocht. Maar niet als er roetveegpieten ingezet worden. "Onze pieten zijn al behoorlijk aangepast. We dragen geen oorringen, we gebruiken een normale liplijn en geen overdreven rode lippen en we praten normaal, niet als een Surinamer. We doen dit al achttien jaar en de pieten zijn altijd al bruin geweest, in plaats van zwart."

De Reus is bang dat veel kinderen hun oom of buurman zullen herkennen als er Zaanse roetveegpieten meelopen met de intocht. "Het is het eind van een pietencarrière als je wordt herkend", zegt De Reus.

Jerry Afriyie, een van de bekendste actievoerders tegen Zwarte Piet, reageert op zijn beurt weer boos op het comité. "Wat een droeftoeters. Het gaat hen duidelijk niet om de kinderen...", twittert hij. Afriyie werd de afgelopen jaren bij diverse landelijke intochten opgepakt .

Bedreigingen

Vanwege hun standpunt komen bij het comité in Zaanstad al langere tijd bedreigingen binnen. "Dat loopt al een poosje, maar nu het weer in de aandacht is, is het wel weer verergerd", aldus de voorzitter van het comité. "Maar we houden ons bij ons standpunt. We zijn ook nog in gesprek met de gemeente en de politie."

In de hele gemeente Zaanstad zijn negen comités die zich bezighouden met sinterklaasfeesten. Acht daarvan werken wel met de NTR mee aan de landelijke intocht. Volgens een woordvoerder van de gemeente Zaanstad leveren zij in totaal ongeveer 150 roetveegpieten. "We horen geluiden dat ook andere comités willen gaan afhaken, dus misschien gaan ze toch nog overstag met de pieten" aldus De Reus.

Door de schoorsteen gegaan

Omroep NTR maakte gisteren bekend dat de Sint dit jaar tijdens de intocht vergezeld wordt door roetveegpieten. Hoeveel roet zij op hun gezicht hebben, is volgens omroep NTR afhankelijk van 'hoe vaak zij door de schoorsteen zijn gegaan'.

De Pieten hebben hiermee straks geen identiek uiterlijk, maar zijn zeer gevarieerd, ook in hun kleding en accessoires. "De handschoenen en maillots van de Pieten zijn niet zwart, maar afgestemd op de kleurstelling van het pietenpak. Het haarwerk is niet uniform maar divers, het varieert van lang, krullend, steil tot kort. De Pieten dragen ook geen gouden oorringen", licht de NTR verder toe.

Volgens de omroep worden hun televisieprogramma's rondom het sinterklaasfeest gemaakt 'met respect voor de traditie en met oog voor ontwikkelingen in de samenleving.'

Lokale journaals

Niet alleen in Zaanstad zijn ze ongelukkig met de keus voor de roetveegpiet. Steeds meer lokale comité's sluiten zich aan bij het Lokale Sinterklaasjournaal, vertelde Jeroen de Nie, van het gezelschap Fantasie Compagnie vorig jaar al. "We horen dat mensen onze verhaallijnen wat persoonlijker vinden én men wil graag een klassiek sinterklaasverhaal, ook met klassieke Pieten, ja", zei De Nie toen. De Fantasie Compagnie maakt het Lokaal Sinterklaas Journaal, dat te zien is op internet en via lokale Nederlandse omroepen. Er zijn ook lespakketten voor scholen. Dit jaar zijn er zeker 10 lokale omroepen die de afleveringen uitzenden. "En we verwachten dat er nog meer bijkomen", stelt een woordvoerder.

Ondanks alle tegenwind voor het landelijke tv-programma Sinterklaasjournaal van de NTR trokken de afleveringen vorig jaar wel een recordaantal kijkers: 857.000 per aflevering.

Het Sinterklaascomité Zaanstad gaat op 24 november een eigen sinterklaasfeest organiseren. "Met alleen standaardpieten."