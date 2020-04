Nederlandse internist: "Leg vast of je behandeling wilt of niet" jv

03 april 2020

10u03

Bron: ANP 2 Ouderen en kwetsbare mensen moeten eerder nadenken over de vraag of ze behandeld willen worden als ze erg ziek worden door het coronavirus. De keuzes moeten ze kunnen vastleggen in een soort donorcodicil. Dat zegt Marieke Meinardi, internist ouderengeneeskunde van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht, tegen het Nederlandse tv-programma "Hart van Nederland".

Kwetsbare patiënten moeten volgens de arts op tijd worden geïnformeerd over behandelmogelijkheden en de gevolgen van al dan niet beademen, reanimeren of laten opnemen op de intensive care.

Volgens Marieke Meinardi is de huisarts in eerste instantie diegene aan wie je je keuzes kenbaar moet maken. Ze schreef er een folder over die vanaf vrijdag wordt verspreid. Deze folder kan patiënten en artsen in Nederland helpen om samen tot behandelafspraken te komen voor het geval iemand ziek wordt. Daarnaast kan er ingevuld worden wat iemands keuzes zijn.