Nederlandse inlichtingendienst: kleine groep salafisten overheerst op internet en sociale media

10 februari 2020

12u14

Bron: AD.nl - ANP 0 Een speciale commissie van de Tweede Kamer (onderdeel van het Nederlandse parlement) wil de gevolgen blootleggen van met name Arabische geldstromen naar Nederlandse moskeeën. Dick Schoof, topman van inlichtingendienst AIVD, getuigde vandaag als eerste expert. “We zien een soort tweede generatie ontstaan die goed de Nederlandse wetgeving kent, goed Nederlands spreekt en gemakkelijk de weg vindt, waardoor hun invloed groeiende is.”

Schoof spreekt over ‘salafistische aanjagers’, ultraconservatieve aanhangers van de islam die via moskeeën en scholen anti-democratische denkbeelden verspreiden. Ze krijgen financiering uit de Golfregio en richten zich vooral op kwetsbare groepen als kinderen en vluchtelingen. Daardoor ontstaat een “parallelle samenleving”, die een grote bedreiging vormt voor de democratie, omdat mensen daardoor kunnen vervreemden van de Nederlandse maatschappij. Dat Nederlanders zich hier zorgen over maken is dan ook terecht, aldus Schoof.

"We zien een soort tweede generatie ontstaan die goed de Nederlandse wetgeving kent, goed Nederlands spreekt en gemakkelijk de weg vindt, waardoor hun invloed groeiende is’’, zei Schoof, die om operationele redenen geen namen wilde noemen. Door de financiële steun uit het buitenland duwen de salafisten concurrerend aanbod weg, aldus Schoof. “In markttermen gesproken overheersen ze bijna de markt op internet en sociale media, omdat ze een stevige uitgangspositie hebben dankzij de financiering.”

De groep is relatief klein, maar goed georganiseerd en daardoor ‘disproportioneel aanwezig’. De problematische gevallen onder de aanjagers stimuleren ‘antidemocratisch gedachtegoed’, via gesprekken, onderwijs en bijvoorbeeld kinderopvang. Zo zijn er moskeeën waar kinderen tussen de 0 en 4 jaar ‘op hele eenvoudige manieren gedachtegoed te horen krijgen dat intrinsiek strijdig is met de rechtsstaat’.

“Men zeg het één en doet het ander”

In de openbaarheid is daar dan doorgaans niets van te merken. Schoof sprak over ‘façadepolitiek’. “Men zegt het één en doet het ander.’’ Als voorbeeld noemde hij een preek waarin expliciet wordt gezegd dat je homoseksuelen kan vermoorden.”Dat zal men aan de buitenkant nooit zeggen, sterker nog men zal er afstand van nemen.”

Met het vandaag begonnen parlementair onderzoek wil een meerderheid van de Tweede Kamer deze week en volgende week de gevolgen blootleggen van – met name Arabische – geldstromen naar moskeeën. Hiervoor worden in totaal negentien mensen gehoord.

