Nederlandse Ineke (82) moet haar appeltjesgroene huis overschilderen na ophef: “Ik ga in beroep!”

24 september 2019

15u03

Bron: AD.nl 0 De Nederlandse gemeente Den Helder mag een bejaarde inwoonster verplichten om haar appelgroene woning een andere, gematigdere kleur te geven. De rechtbank in Amsterdam stelde haar in een kort geding in het ongelijk. “Ik moet van de rechter nu meteen beginnen met overschilderen, maar denkt u nou werkelijk dat ik dat ga doen? Nee, natuurlijk niet!”, reageert de kranige tachtiger.

De 82-jarige Ineke van Amersfoort liet het huis in 2017 felgroen schilderen, maar overtrad volgens de Nederlandse gemeente daarmee het welstandsbeleid. Den Helder eiste dat ze het huis binnen een jaar een passender kleur zou geven. Dat weigerde ze en ze spande een rechtszaak aan.

‘Belachelijk!’

De rechter stelt dat in de Welstandsnota van de gemeente duidelijk staat dat de huizen in de betreffende wijk niet felgekleurd mogen zijn. Tijdens een bezoek aan het huis vond de rechter de kleur ook te veel afwijken van de woningen in de rest van de wijk. Dat de gemeente de vrouw in 2008 wel toestemming gaf het huis groen te schilderen, maakt volgens de rechter niet uit omdat het toen om een minder felle tint ging.

“Ik vind het allemaal maar belachelijk”, briest Van Amersfoort in een reactie. “Er zijn genoeg huizen in mijn straat die een felle kleur hebben. Daar lees je niets over in de rechtbankstukken. Schandalig dat ik nu zo hard word aangepakt. Ik denk er niet aan om het een andere kleur te geven, zeker niet als het regent!” De vrouw wordt naar eigen zeggen zelf vooral heel vrolijk van het felle kleurtje.

Principekwestie

Voor Van Amersfoort is de hele rel rondom het huis ‘een principekwestie‘ geworden. “Er gebeuren zoveel dingen in Nederland die onrechtmatig zijn. Ik laat dit niet zomaar van mijn kant gaan.” De Nederlandse heeft zes weken de tijd om hoger beroep aan te tekenen.

