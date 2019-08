Nederlandse Ikea schrapt ballenbad voor volwassenen uit angst voor massale belangstelling Redactie

02 augustus 2019

16u03

Bron: AD.nl 4 Bijna iedere volwassene droomt er wel eens van om weer kind te zijn en – bijvoorbeeld - in het ballenbad van Ikea te duiken. Dat leek echt te gaan gebeuren tijdens de heropening van Ikea in het Nederlandse Groningen. Maar de ballenbak voor volwassenen die voor een week geopend zou worden, gaat toch niet door.

De reden: “We vrezen te veel belangstelling en we kunnen de veiligheid niet garanderen’’, zegt Sabine Kaars Sijpesteijn. “We zagen dat er ontzettend veel enthousiaste reacties waren van fans. We dachten dat er misschien wel duizenden mensen zouden komen, massaal. In elk geval als we sociale media mogen geloven. Dus we zagen ons vanwege de veiligheid genoodzaakt de ballenbak te schrappen. Heel jammer. Voor kinderen is er natuurlijk gewoon wel een ballenbak.’’

De Ikea in Groningen wordt op dit moment grondig verbouwd. Het Zweedse bedrijf houdt volgers via sociale media op de hoogte. Stadsblog Sikkom constateerde dat er in de reacties bijna werd gesmeekt om een ballenbak voor volwassenen. Maar Ikea durft het nu toch niet aan. Op 4 september wordt de winkel om 9.30 uur officieel geopend met meerdere acties. Zo wordt er één minuut gratis winkelen weggegeven. Dat gaat wel door, net als allerlei andere activiteiten. Maar volwassenen kunnen dus helaas geen duik maken tussen de ballen.