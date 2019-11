Nederlandse hulpdiensten massaal uitgerukt naar haven: “26 verstekelingen aangetroffen op ferry” Redactie

19 november 2019

20u10

Bron: AD.nl 4 Nederlandse hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar de haven van Vlaardingen, waar 26 verstekelingen, onder wie één kind, werden aangetroffen. Ze bevonden zich op de vrachtferry Britannia Seaways van DFDS. De veerboot was onderweg naar Engeland, maar is inmiddels weer aangemeerd in Vlaardingen, in de buurt van Rotterdam.

De bemanning heeft de verstekelingen ontdekt. Er zou sprake zijn van een medische noodsituatie, maar details zijn niet bekend. Volgens de jongste berichten zijn alle mensen die werden aangetroffen in leven, maar over hun gezondheidstoestand is verder nog niets bekend.

Geciteerd door de krant De Telegraaf zei een woordvoerder van scheepvaartbedrijf DFDS dat er migranten in een oplegger aan boord zijn gekomen. Hij kan niet bevestigen of de verstekelingen al dan niet in een koelcel zaten.

De ferry vertrok vanmiddag om 15.45 uur en zou om 21.30 uur aankomen in Engeland. Tientallen ziekenwagens zijn ter plaatse in Vulcaanhaven, waar de vrachtboot vanavond opnieuw is aangemeerd.

Volgens een getuige rijden de hulpdiensten af en aan. “Ze blijven maar komen. De marechaussee (de op militaire leest geschoeide Nederlandse politiemacht, nvdr.), politie, zo'n beetje alle denkbare diensten zijn er. Wat er zich achter de poorten afspeelt, is niet te zien vanaf de straat.”

Bij de Vulcaanweg in Vlaardingen waar een #grip1 van kracht is. Mogelijk zijn er verstekelingen aangetroffen. pic.twitter.com/47KeHhWJCe Mike Bos(@ Mike__Bos) link

Hulpdiensten rijden nog altijd af en aan. Deze ambulance reed verkeerd. Gaat om het terrein van DFDS Seaways in Vlaardingen. pic.twitter.com/UAdfegIAWY Mike Bos(@ Mike__Bos) link

Er komen nog altijd hulpdiensten aan. #vlaardingen #GRIP1 pic.twitter.com/WKwCkB7H0m Mike Bos(@ Mike__Bos) link