Nederlandse hulpdiensten massaal uitgerukt naar haven: "25 verstekelingen aangetroffen in koelcontainer"

19 november 2019

20u10

Bron: AD.nl 4 Nederlandse hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar de haven van Vlaardingen, waar 25 verstekelingen werden aangetroffen. Ze bevonden zich in een koelcontainer op de vrachtferry Britannia Seaways van DFDS, melden onze collega’s van AD.nl. De veerboot was onderweg naar Engeland, maar is inmiddels weer aangemeerd in Vlaardingen, in de buurt van Rotterdam.

De bemanning heeft de verstekelingen ontdekt. Volgens de Daily Star zijn twee van hen naar een ziekenhuis gebracht. De ernst van hun verwondingen is onbekend, maar hun situatie zou geen zorgen baren. De rest is even na 21 uur met een bus weggevoerd naar een onbekend politiebureau.

De herkomst van de verstekelingen is nog niet bekend. De politie is ook op zoek naar mogelijke achtergebleven verstekelingen, weet de Nederlandse openbare omroep NOS.

De ferry vertrok vanmiddag om 15.45 uur en zou om 21.30 uur aankomen in Engeland. Nadat de verstekelingen ontdekt werden, keerde de Britannia Seaways terug naar Vlaardingen. Het schip werd begeleid door een boot van de Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij (KNRM) en de politie, om te voorkomen dat de vluchtelingen in het koude water zouden springen. De overlevingskansen in zeewater zijn momenteel uiterst klein.

Tientallen ziekenwagens rukten uit naar Vulcaanhaven, waar de veerboot opnieuw aangemeerd ligt. Een groot deel van de verstekelingen zit inmiddels in een bus, aldus nog de NOS. Zij hebben op dit moment geen medische hulp nodig, aldus een politiewoordvoerder.

De ferry had de haven Felixstowe of Immingham als bestemming. Dat zou af te leiden zijn uit de dienstregeling van de Deense rederij DFDS. DFDS verzorgt vanuit de Rijnhaven twee afvaarten op dinsdag: één om 8.45 uur naar Felixstowe waarbij de reis zowat 7,5 uur duurt, en één om 15 uur naar Immingham, een belangrijke haven in het estuarium van de Humber in Lincolnshire. Die overtocht duurt zowat vijftien uur.

De verstekelingen bevonden zich volgens de politie in een koelcel op een vrachtwagencombinatie. De koelcel stond aan toen de verstekelingen werden gevonden. De vrachtwagen is in beslag genomen, de chauffeur is aangehouden. Verhoor moet aantonen of hij al dan niet wist van de verstekelingen.

Eerder dit najaar werden in Engeland nog de lichamen van 39 verstekelingen gevonden in een koelcontainer, die per ferry van Zeebrugge naar Groot-Brittannie was vervoerd. Toen raakte bekend dat in zo’n koelcontainer de temperatuur tot 25 graden onder nul kan zakken. Ook zijn zulke containers meestal zo goed geïsoleerd dat ook zuurstofgebrek een groot gevaar is.

