Nederlandse hotelschuimers lichtten hotels en B&B’s voor 20.000 euro op Daniëlle Molenaar en Renate Winkel

15 januari 2019

17u54

Bron: AD 0 Tegen hotelschuimer Jan V. (62) is vier jaar gevangenisstraf geëist voor omvangrijke oplichting. Zijn vrouw Jolanda H. (53) hoorde 3 jaar cel eisen. Het echtpaar maakte vandaag voor de rechtbank in Assen een rustige en schuldbewuste indruk. De twee hebben volgens de officier van justitie 62 eigenaren van hotels en B&B’s voor 20.000 euro opgelicht. Ze geven alles toe.

De grote zittingszaal van de rechtbank in Assen zit vol met gedupeerden. Zij vertrouwden de twee volkomen. Leden van kerkgenootschappen waren de populairste doelwitten van de oplichters.

V. en H. zochten vooraf in de plaatselijke bibliotheek op internet naar slachtoffers. Op websites van kerken vonden ze namen en adressen van leden. Vervolgens belden ze bij de nietsvermoedende mensen aan met het verhaal dat ze lid waren van dezelfde kerk in een andere gemeente.

‘Bankpasjes thuis laten liggen’

Op een gegeven moment kwam het gesprek op geld. V. en H. vertelden dat ze hun bankpasjes thuis hadden laten liggen. Vaak gaven de slachtoffers een paar honderd euro. Dat geld zouden ze snel weer terugkrijgen. Maar de gulle gevers zagen V. en H. nooit terug.

De twee lichtten ook een groot aantal horecabedrijven op. Op een computer van een bibliotheek maakten ze reserveringen. Jan, zo verklaarde hij, had een dagtaak aan de oplichting. Elke dag ‘moest hij scoren’. Geld scoren, dus. Het echtpaar logeerde en dineerde in hotels en B&B’s. Ze vertrokken vervolgens zonder te betalen.

F16-piloot

Achteraf bleek dat het stel een valse naam had gebruikt. Jan V. noemde zich vaak Henk. V. en vertelde dat hij bij de luchtmacht had gewerkt en hij F16-piloot was geweest. Ze vertelden onzin, zoals V. het zelf noemde. Zo kwamen ze met het verhaal dat hun kleindochter ernstig ziek was of dat ze een huis wilden kopen in het dorp waar ze logeerden.

Een gedupeerde hoteleigenaar uit het Twentse Tubbergen plaatste afgelopen augustus een foto van het tweetal op Facebook. Al snel kwamen er meldingen van andere gedupeerden. Het tweetal meldde zich uiteindelijk zelf bij de politie in Assen. Sindsdien zitten ze vast. Jan V. is al vaker veroordeeld en behandeld voor oplichting, in 1998 voor het eerst. H. en V. kennen elkaar 18 jaar. Ze zijn meerdere keren samen veroordeeld voor oplichting.

Huis in Bovensmilde

V. vertelde dat Jolanda en hij in de financiële problemen kwamen toen het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) het geld voor eerdere schadeclaims ging innen. Ze kwamen in de schulden en moesten hun huis in Bovensmilde uit. Het stel zou van 18 augustus 2017 tot met 16 augustus 2018 hebben toegeslagen in Drenthe, Groningen, Friesland en Overijssel, maar ook in andere delen van Nederland. Ze reisden vaak per bus. De advocaat van het tweetal komt nu aan het woord.