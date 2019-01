Nederlandse ‘hotelpiraten’ gaan vier en drie jaar de cel in Redactie

29 januari 2019

14u37

Bron: AD.nl, ANP 0 De Nederlandse ‘hotelpiraten’ Jan V. (63) en Jolanda H. (54) moeten vier en drie jaar de cel in. Dat bepaalde de rechtbank in Assen vandaag.

Het paar uit Bovensmilde reisde van augustus 2017 tot half augustus vorig jaar door Nederland en sliep in een groot aantal hotels en bed and breakfasts zonder te betalen. Ze vertelden smoesjes waarom dat niet lukte en beloofden telkens alsnog te betalen, maar gingen er daarna keer op keer stiekem vandoor.



Het koppel, dat elkaar al 18 jaar kent en meerdere keren samen is veroordeeld wegens oplichting, lichtte ook particulieren op. Met een zielig verhaal slaagden ze erin om leden van kerkgenootschappen te overhalen hen geld te geven.

20.000 euro

De twee sloegen tussen augustus 2017 en augustus 2018 toe in Drenthe, Groningen, Friesland en Overijssel. Maar ook op andere plaatsen in Nederland kwam het stel in actie. Ze hebben bekend dat ze 62 eigenaren van hotels en B&B’s en particulieren voor 20.000 euro hebben gedupeerd. Sommigen gingen voor 100 euro het schip in, anderen voor duizenden euro's.



Het duo stapte uiteindelijk zelf naar de politie toen een benadeelde hoteleigenaar uit het Twentse Tubbergen in augustus een foto van hen op Facebook had gedeeld.

Camerabeelden

In hotel Marcant hadden ‘Henk’ en Jolanda midden juli een rekening van 970 euro achtergelaten. De twee hadden een hele week gelogeerd in het hotel en er ook elke avond gegeten. Op een dag gingen ze ‘even het dorp in’, maar ze kwamen niet meer terug.

Geraffineerd

Volgens de rechtbank ging het stel geraffineerd te werk, door onder meer valse namen en woonplaatsen op te geven. “Ze maakten bewust misbruik van het vertrouwen en de goedwillendheid van mensen.” Het ging zover dat ze op een avond in een hotel met het personeel zaten te borrelen. Iedereen omschreef V. en H. als aardige mensen.

Jan V. vertelde de meeste fantasieverhalen. Hij deed zich bij mensen met een defensieachtergrond bijvoorbeeld voor als ex-militair. “Zo werd ook misbruik gemaakt van het vertrouwen en het kameraadschap dat bestaat onder oud-militairen.”

In totaal krijgen zo’n veertig gedupeerden die een claim indienden 12.000 euro schadevergoeding.

Financiële problemen

Financiële problemen zouden, zo verklaarde V. twee weken geleden tijdens de zitting, de aanleiding voor hun praktijken zijn geweest.

Ze zouden in de schulden zijn geraakt toen het Centraal Justitieel Incassobureau eerdere schadeclaims bij hen ging verhalen. Toen ze ook nog eens uit hun huis werden gezet, gingen ze rondzwerven. Ze reisden vaak met de bus, maar stalen soms ook fietsen bij de horecagelegenheden, om zo verder te kunnen reizen. De fietsen verkochten ze later.