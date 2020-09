Nederlandse horecagelegenheden al dicht om 1 uur 's nachts IB

21 september 2020

03u12

Bron: Belga 0 Horecagelegenheden in de Nederlandse Randstad moeten eerder dicht. Zondag om 18 uur zijn de strengere maatregelen ingegaan om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Vanaf middernacht mochten horecagelegenheden geen nieuwe gasten meer binnenlaten en een uur later (om 1 uur) moesten ze dicht.

Het aantal besmettingen loopt vooral in de Randstad op, vooral in de leeftijdscategorie van studenten. De regering maakte daarom vrijdag bekend dat horecagelegenheden in de regio's rond Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Leiden, Haarlem en Utrecht met ingang van zondag om middernacht de deuren moeten sluiten.

De maatregelen gelden voor veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands-Midden. In deze zes risicogebieden is het aantal besmettingen met het coronavirus snel gestegen. Zo snel dat ze nu als "zorgelijk" gelden, de op een na hoogste alarmfase.

Het gaat niet goed met het coronavirus in ons land. In de regio's waar het aantal besmettingen het snelst toeneemt, worden aanvullende maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.



