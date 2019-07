Nederlandse hoogleraren: toch risico om kind op kunstgras te laten voetballen Redactie

18 juli 2019

07u21

Bron: AD 3 Kinderen kunnen bij het sporten op kunstgras met rubberkorrels een hoger gezondheidsrisico lopen dan het Nederlands Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doet voorkomen. Dat betogen vier hoogleraren binnenkort in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, meldt de Volkskrant.

Na onderzoek concludeerden het RIVM en het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) dat de risico’s voor kinderen verwaarloosbaar zijn.

Volgens de vier hoogleraren bevatten de rapporten van beide instituten wetenschappelijke onnauwkeurigheden en tekortkomingen, waardoor het risico voor kinderen onderschat kan zijn. “De beslissing of sporten onder deze omstandigheden acceptabel is, ligt nu in eerste instantie bij de ouders.”

Volgens de wetenschappers zou de Nederlandse overheid ouders moeten adviseren hun kinderen zo goed mogelijk te beschermen tijdens en na het spelen op kunstgras met rubberkorrels. Contact van handen en mond met het granulaat dient zo veel mogelijk te worden vermeden. Ze bevelen douchen na het sporten en het wassen van sportkleding aan. Kinderen hoeven het veld niet te mijden.