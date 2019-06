Nederlandse 'heroïnekoning' woonde in auto en reed dagelijks duizenden kilometers

IB Sebastiaan Quekel

16 juni 2019

05u22

Bron: Belga, La Voz de Galicia, AD.nl 14 De Turkse Nederlander die deze week in Spanje is opgepakt op verdenking van grootschalige handel in heroïne, blijkt al ruim een kwart eeuw actief in de georganiseerde drugscriminaliteit. De 61-jarige Sadullah U., in Spaanse kringen bekend als Nicol, is volgens de Spaanse autoriteiten betrokken geweest bij enkele gigantische drugsvangsten in Barcelona en Madrid.

Spaanse media noemen Sadullah Unnu, alias Nicol, onder meer "de koning van de heroïne". Hij wordt gezien als een van de grootste heroïne-handelaars in Europa. Hij had zeven kilo heroïne verstopt in zijn Audi A3 toen hij werd gearresteerd in de stad Pontevedra. De drugshandelaar zou naar verluidt geen mobiele telefoon gebruiken en woonde praktisch in zijn auto. Daarmee legde hij dagelijks duizenden kilometers af.

Veiligheidsmaatregelen

De hoofdverdachte liet tijdens zijn criminele activiteiten niets aan het toeval over en hanteerde strenge veiligheidsmaatregelen. Hij onderhandelde persoonlijk met de distributeurs van de drugs en ontmoette hen ook altijd in eigen persoon, ontdekte de politie. “Voor die ontmoetingen en vergaderingen reisde hij op één dag soms van Madrid in Midden-Spanje naar Galicië in het uiterste noordwesten en van daaruit naar Baskenland om daarna weer terug te keren naar de Spaanse hoofdstad. Een afstand van ruim 1.000 kilometer.’’

Het politieonderzoek startte in januari toen een drugshandelaar in Ourense veel heroïne begon te verhandelen. Naast zeven kilogram heroïne is tijdens de operatie ook 66 kilo aan speed in beslag genomen en duizenden euro’s aan cash. De operatie bleef tot deze week onder geheimhouding. Volgens de autoriteiten ging het om een ‘zeer complexe’ operatie waarbij ongeveer honderd agenten van verschillende eenheden werden ingezet. Het gaat volgens experts om een van de belangrijkste klappen voor drugshandel in Europa dit jaar.

Detenido en Pontevedra el turco Sadullah Unnu, uno de los mayores traficantes de heroína de Europa https://t.co/TqKk61GG5j La Voz de Galicia(@ lavozdegalicia) link

Geen onbeschreven blad

De Nederlander is in 2008 al eens gearresteerd toen de politie in Spanje haar grootste heroïnevangst ooit deed. Agenten vonden destijds meer dan 316 kilo heroïne op een jacht nabij Barcelona. Sadullah zat ook al een keer in de gevangenis nadat hij in 1994 was gearresteerd. Toen werd in Madrid beslag gelegd op 118 kilo heroïne.

Sadullah U. is ook in Nederland geen onbeschreven blad. Hij is hier enkele keren veroordeeld voor betrokkenheid bij georganiseerde misdaad. Na zijn gevangenschap verhuisde hij permanent naar Spanje.