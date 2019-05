Nederlandse gijzelaar na 7 jaar gedood op de Filipijnen ses

31 mei 2019

09u47

Bron: Belga, vrt nws 2 Een Nederlandse vogelaar die al 7 jaar werd gegijzeld door terreurbeweging Abu Sayyaf op de Filipijnen is omgekomen tijdens een ontsnappingspoging. Dat zegt het Filipijnse leger. De man werd in 2012 ontvoerd in het zuiden van het land.

Ewold Horn was een fervent vogelliefhebber die in 2012 werd ontvoerd tijdens een trip op het meest zuidelijke eiland van de Filipijnen, Tawi-Tawi. Horn en zijn Zwitserse reisgenoot waren op zoek naar een speciale vogel toen ze in handen vielen van terreurbeweging Abu Sayyaf.

Horn zou zijn doodgeschoten toen hij probeerde te ontsnappen tijdens een vuurgevecht tussen het Filipijnse leger en strijders van Abu Sayyaf. Kolonel Gerry Besana bevestigt tegenover Filipijnse media dat Horn dood is. Ook meldt het leger op z’n eigen site het overlijden van Horn. Zijn lichaam is gevonden, samen met dat van zes anderen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kan de dood van Horn nog niet bevestigen.

Reisgenoot ontsnapt

De Zwitser Lorenzo Vinciguerre kon in 2014 al ontsnappen toen het leger het kamp waar ze werden vastgehouden aanviel. De Filipijnse gids die hen vergezelde ontsnapte eerder al, door uit de speedboot van de ontvoerders te springen. Maar Horn was te zwak om ook weg te komen.

De groep Abu Sayyaf wil een onafhankelijke islamitische staat oprichten in het zuiden van de Filipijnen. Ze zijn verantwoordelijk voor talloze bomaanslagen, onder andere tegen christelijke kerken. De afgelopen jaren hebben ze ook verschillende Westerlingen gegijzeld en onthoofd.