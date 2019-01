Nederlandse getrouwde doktersassistente (54) verliest job door ‘relatie’ met patiënt (85) met doodswens Sebastiaan Quekel

22 januari 2019

16u26

Bron: AD.nl 0 Een 54-jarige doktersassistente van een huisartsenpraktijk in Nederland is vandaag haar baan kwijtgeraakt omdat ze een relatie met een doodzieke bejaarde patiënt verzweeg. Volgens de rechter had de assistente bovendien ‘een financieel belang’ bij het overlijden van haar 85-jarige patiënt.

De doktersassistente en de patiënt leerden elkaar vijf jaar geleden kennen. Ze ging in 2014 voor het eerst bij hem op huisbezoek, nadat ze hem daarvoor al in de praktijk in het Nederlandse Roosendaal begeleidde. De 54-jarige vrouw was betrokken bij een euthanasieverzoek voor de patiënt. Toen dat door een tweede arts werd geweigerd, begeleidde zij de 85-jarige man bij zijn overlijden.



Gescheiden

De relatie verliep zo goed dat de man haar al na één jaar als enige erfgenaam in zijn testament zette. De vrouw scheidde vervolgens op papier van haar echtgenoot en ging volgens de rechter ‘om fiscale redenen’ een geregistreerd partnerschap aan met de patiënt.

In deze periode kocht de man een nieuwe woning waarna de doktersassistente er is gaan wonen. Enkele maanden later overleed de man en bleef de assistente alleen in de woning achter. Belangrijk detail: in werkelijkheid is de assistente nog steeds samen met de man waarmee ze op papier scheidde.

Ontslag aangevraagd

De huisarts hoorde pas van de relatie ná het overlijden van de patiënt en vroeg meteen het ontslag van zijn medewerkster aan. Ook volgens de rechter handelde de doktersassistente incorrect omdat ze een financieel belang zou hebben bij het overlijden van de patiënt.

Dat ze haar baas niet op de hoogte heeft gebracht van de relatie, wordt haar zeer kwalijk genomen. De vrouw zelf is zich van geen kwaad bewust en ziet volgens de rechter “haar fouten nog steeds niet in”. Haar arbeidsovereenkomst wordt daarom per direct ontbonden.