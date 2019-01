Nederlandse generaal prijst Belgische keuze voor F-35 IB

30 januari 2019

01u10

Bron: Belga 0 De keuze van België voor het Amerikaanse F-35-gevechtsvliegtuig, in navolging van Nederland en verschillende andere Europese bondgenoten, laat toe om de jarenlange samenwerking tussen de Belgische en Nederlandse luchtmacht voort te zetten.

Dat zei de commandant van de Nederlandse luchtmacht, luitenant-generaal Dennis Luyt, dinsdag (lokale tijd) in de Texaanse stad Fort Worth. "We zijn blij" met de beslissing van de Belgische regering van 25 oktober, zei Luyt, aan de vooravond van de oplevering van de eerste operationele Nederlandse F-35 van vliegtuigbouwer Lockheed Martin. Het toestel is geproduceerd in een gigantische fabriek in Fort Worth.

Stealth-technologie

Den Haag bestelde 37 exemplaren van de gevechtsvliegtuigen van de vijfde generatie, die met stealth-technologie uiterust zijn. Een toestel dat, volgens de constructeur, een 'gamechanger' is in luchtgevechten. De vliegtuigen zijn grotendeels geassembleerd in de VS en voor het overige in Italië. Tegen 2024 moeten ze opgeleverd zijn. Volgens Luyt zullen er waarschijnlijk nog een vijftiental bijkomende F-35's besteld worden.

“Belangrijke stap om partnerschap voort te zetten”

België bestelde 34 toestellen, die tussen 2023 en 2030 geleverd moeten worden. "Het is een belangrijke stap om ook in de toestand het partnerschap tussen onze luchtmachten voort te zetten", zei het hoofd van de Nederlandse luchtmacht. Hij wees erop dat de jachtvliegtuigen van België en Nederland al herhaaldelijk samen operaties hebben uitgevoerd.

We can't wait! Looking forward to strengthening our partnership with the @Kon_Luchtmacht. #F35 #RoadtoFAA https://t.co/hogJll2D8m Lockheed Martin(@ LockheedMartin) link