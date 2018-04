Nederlandse gemeenten weren Oost-Europeanen TK

03 april 2018

06u24

Bron: Belga 1 De Nederlandse gemeenten Maasdriel, Zaltbommel, Tiel en Zuidplas gaan Oost-Europese arbeidsmigranten weren om woonwijken leefbaar te houden. Dat meldt de krant Trouw.

"Niet te veel Oost-Europeanen in één woning, niet te veel 'Polenhuizen' in één straat en geen grootschalige locaties waar honderden arbeidsmigranten bij elkaar wonen", omschrijft Johan van der Craats van expertisecentrum Flexwonen de maatregelen in de krant.

Uit onderzoek van Tiel is gebleken dat daar bijna 10 procent van de bevolking uit Oost-Europeanen bestaat. Veel van hen werken in de fruitteelt in de regio, maar omdat woonruimte er goedkoop is, heeft Tiel een aantrekkende werking op arbeidsmigranten uit het hele land.

Volgens Van der Craats neemt door de maatregelen het tekort aan woningen voor arbeidsmigranten toe in Nederland. Nu al zouden er 100.000 geschikte woonplekken te weinig zijn.