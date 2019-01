Nederlandse gemeente verbiedt oplaten ballonnen jv

16 januari 2019

09u44

Bron: anp 0 De gemeenteraad in de Nederlandse gemeente Zeist heeft een verbod op het oplaten van ballonnen ingevoerd. De motie van GroenLinks, D66, SP, NieuwDemocratischZeist, ChristenUnie/SGP en Seyst.nu werd gisteravond met een ruime meerderheid aangenomen, meldt RTV Utrecht.

Zeist gaat het verbod tot het oplaten van ballonnen opnemen in een Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Ook moeten scholen, ondernemers en verenigingen "zo spoedig mogelijk geïnformeerd worden over de schadelijke gevolgen van ballonoplatingen".

Volgens de partijen komt er steeds meer zwerfvuil in het milieu terecht en staan ballonnen die opgelaten worden bij evenementen in de top 5 van zwerfvuil op de Nederlandse stranden. "Deze ballonrestanten worden opgegeten door vissen, vogels en andere dieren, en zorgen voor dierenleed door verstrikking in linten of uithongering na het eten van ballonresten.”