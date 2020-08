Nederlandse gemeente ‘geschokt’ door seksfilmpje in gemeentehuis Maarten Veenendaal Stijn Tielemans

17 augustus 2020

17u20

Bron: AD 2 De Nederlandse gemeente Zuidplas bij Rotterdam is in verlegenheid gebracht door een (mogelijk) seksfilmpje dat online circuleert en massaal wordt gedeeld. Daarop is te zien hoe op twee verdiepingen van het gemeentehuis in totaal vier mensen seks lijken te hebben. Twee handhavers van de gemeente - onbewapende ambtenaren die onder meer parkeerboetes uitschrijven en andere controles uitvoeren voor de gemeente - zijn ‘uit voorzorg’ geschorst. Plaatsvervangend burgemeester Jan Verbeek is ‘geschokt’ en heeft een onderzoek bevolen.

De video is waarschijnlijk zondagavond gemaakt door jongeren die op de parkeerplaats stonden en het erotische schouwspel zagen. Plaatsvervangend burgemeester Jan Verbeek (CDA) zit er enorm mee in zijn maag. “We nemen dit buitengewoon serieus”, zegt hij. “Ik ben geschokt en ik ben er nog steeds ondersteboven van. Seks in het gemeentehuis kan en mág niet.”

Zondagavond om 23.30 uur werd hij gewaarschuwd door de gemeentesecretaris, de hoogste ambtenaar. “Je belt mij op dat tijdstip niet voor een wissewasje, maar dat heeft hij goed ingeschat.”





Op een tweede filmpje zijn handhavers te zien die bij de dienstingang juichend worden ontvangen door de filmers. Wie de koppels zijn, of het gaat om collega’s en of daadwerkelijk de liefde werd bedreven, laat de gemeente Zuidplas onderzoeken. Daar is maandagochtend direct opdracht voor gegeven, zegt Verbeek. “Wie het zijn geweest, we weten het niet. Is er in geknipt? Wat is er gebeurd? De gewone man en de gewone vrouw zijn hiervan geschokt, en daar reken ik mijzelf ook onder.”



De gemeente laat ‘intern en extern’ onderzoek doen, maar wil niet zeggen door wie dat gebeurt en op welke manier. Wanneer dat is afgerond, kan Verbeek nog niet zeggen. “Wat mij betreft, is het een kwestie van uren, maar het kunnen ook dagen worden.” In afwachting van de uitkomst zijn de twee herkenbare handhavers geschorst. “Over de onherkenbare beelden kunnen we niets zeggen. Dit is een ordemaatregel”, zegt Verbeek. “Zij mogen in de tussentijd op geen enkele wijze werkzaamheden verrichten voor de gemeente. Ook om ze tegen zichzelf in bescherming te nemen.”

Politici en ambtenaren kunnen het gemeentehuis in met een elektrische sleutel, zegt raadslid Frans Klovert (D66). Volgens hem staat die pas op naam. Verbeek wil daar niet op ingaan. “Dat is allemaal in onderzoek. We gaan er alles aan doen om boven tafel te krijgen wie hierbij betrokken was.” Of seks in het gemeentehuis reden is voor ontslag op staande voet, wil Verbeek niet zeggen. “Daarop wil ik niet vooruitlopen.”

Menselijks

Raadslid Klovert zegt er niet van uit te gaan dat er zondagavond anderen in het gemeentehuis waren dan de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). “De politiek is met reces en het coronacrisisteam is afgeschaald. Dat je elkaar aardig vindt en dit buiten werktijd doet: prima. Maar dit doe je niet. In het gemeentehuis, op zondagavond, voor het raam: dit is buitengewoon ongelukkig. Tja. In alle eerlijkheid: ik hoop dat het nep is.”

Wie voor de overheid werkt, heeft zich simpelweg te gedragen, zegt hij. “Hoe kun je buiten nog roepen dat mensen zich aan de anderhalvemeterregel moeten houden na dit filmpje? Ik wil het onderzoek afwachten, maar heb er al wel over nagedacht dat je op de afdeling handhaving ook stagiaires hebt. Hopelijk zijn zij hier niet bij betrokken.”

‘Onplezierig’ om zo in het nieuws te komen als gemeente, vindt ook raadslid Martin Damen (PvdA/GroenLinks). “Ik verwacht dat de gemeente hen krachtig aanspreekt. Ik zal niet zeggen: ‘Ontsla ze’. Dit is in goede handen bij wethouder (het Nederlandse equivalent van een schepen, red.) Verbeek. In het publiek komen met hun gedrag is al een deel van de straf. Zo zullen zij dat ook ervaren. Iedereen doet wel eens iets wat niet verstandig is. Niets menselijks is ons vreemd.”

