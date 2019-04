Nederlandse gemeente feliciteert vrouw met 60-jarig huwelijk, maar man is al zes jaar dood Marlies van Leeuwen

10 april 2019

13u30

Bron: AD.nl 0 Een grove administratiefout bezorgde de Nederlandse Babs Bannenberg (83) veel verdriet. Een medewerker van de Noord-Hollandse gemeente Uitgeest belde haar over de viering van haar 60-jarige huwelijk, terwijl Babs haar man in 2013 is overleden.

De burgemeester van Uitgeest, Wendy Verkleij, gaat normaal op bezoek bij echtparen die hun diamanten bruiloft vieren. Daarom belde op 29 maart een medewerker van de gemeente om een afspraak te plannen. Babs, die graag met haar voornaam wil worden aangesproken, nam op en schrok enorm van het verzoek. Haar man stierf zes jaar geleden en het gemis is nog groot. “Het deed me pijn”, vertelt ze aan onze collega’s bij het Nederlandse Algemeen Dagblad (AD). De gemeentemedewerker zou zich volgens de vrouw zelfs niet verontschuldigd hebben.



Alsof het telefoontje nog niet vervelend genoeg was, ontving Babs ook nog gelukswensen van het koningspaar om haar te feliciteren met haar 60-jarige huwelijk. Inmiddels heeft de gemeente Uitgeest wel excuses aangeboden en staat er een bos bloemen op de tafel bij de 83-jarige kunstenares. De gemeente spreekt van een “menselijke fout” ondanks het streven zorgvuldig te handelen.

Computerfouten

“De pijn begint weg te ebben”, zegt Babs, die liever niet te veel woorden vuil wil maken aan het incident. Dat zorgt alleen maar voor meer verdriet. “Ik zie het liever van de positieve kant: hier hebben mensen van geleerd. We moeten niet zo vertrouwen op al die computers. Je ziet maar wat voor fouten daaruit voortvloeien.”