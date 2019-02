Nederlandse geldautomaat opgeblazen bij plofkraak dicht bij Belgische grens kg

25 februari 2019

06u50

Bron: Belga 0 Bij een plofkraak in het Nederlandse Heerlen, nabij de grens met België, is vanochtend vroeg een geldautomaat opgeblazen. Twee verdachten zijn volgens de politie op een scooter gevlucht. Volgens de politie zijn de panden naast de geldautomaat beschadigd door de explosie.

Rond 03.15 uur kreeg de politie een melding over een harde knal in de Bautscherweg. Getuigen zagen de verdachten wegrijden richting de Caumerweg. Of ze geld hebben buitgemaakt, kon de politie nog niet met zekerheid zeggen.



De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is onderweg naar Heerlen voor onderzoek bij de geldautomaat.

Bekijk ook: