Nederlandse formatiepartijen zijn eruit: regeerakkoord is klaar na 208 dagen onderhandelen

11u20

De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben vanmorgen na maanden overleg een Nederlands regeerakkoord gesloten. De plannen voor de komende jaren gaan nu naar de partijfracties, die daar zich daar vandaag nog over zullen buigen. Zij moeten uiteindelijk akkoord gaan voordat de regering-Rutte III een feit is.

"Ik ben heel erg blij", aldus VVD-onderhandelaar Mark Rutte. Hij sprak over een "heel evenwichtig stuk". CDA-onderhandelaar Sybrand Buma zei overtuigd te zijn dat het een goed akkoord is. Volgens Gert-Jan Segers van de CU zitten er ook compromissen in die pijn doen. Alexander Pechtold (D66) toonde zich tevreden en sprak van een solide akkoord.



Als de fracties hun fiat geven, tekenen de kopstukken van de partijen morgen het definitieve regeerakkoord van het derde kabinet van premier Mark Rutte. Informateur Gerrit Zalm, die de onderhandelingen leidt, ontvangt de onderhandelaars van de vier partijen morgen opnieuw. Zij melden dan wat hun fracties vinden van het akkoord.



Ondertussen vestigt deze formatie een record als de langste ooit. Het record was sinds 1977 in handen van het kabinet-Van Agt I met 208 dagen. Vandaag wordt het record geëvenaard, morgen gebroken. Naar verwachting begint het kabinet-Rutte III in de week van 23 oktober. De verkiezingen vonden plaats op 15 maart.



D66-leider Alexander Pechtold zei vanochtend bij binnenkomst in de Stadhouderskamer van het Binnenhof op de vraag of het regeerakkoord erg dik wordt: "Dat zou best mee kunnen vallen." Over de kritiek van PvdA-leider Lodewijk Asscher op het nieuwe kabinet haalde Pechtold zijn schouders op. Het door Asscher bedachte motto 'Ieder voor zich en God voor ons allen' noemde hij geen sterke tekst. "Ik heb betere gehoord."



Prominente leden van meerdere partijen uitten in media al felle kritiek op enkele voorstellen die de afgelopen dagen uitlekten. VVD'ers bijvoorbeeld hebben bezwaar tegen een nieuwe belasting voor mensen die hun hypotheek volledig hebben afgelost.

ANP Alexander Pechtold van D66.