Nederlandse flikken lopen rond in stinkende polo's Peter Winterman

06u23

Bron: AD.nl 0 anp Foto ter illustratie. De Nederlandse politie heeft grote moeite om slechte uniformen te vervangen. Nog altijd lopen duizenden agenten rond in stinkende polo's waarvan de gele strepen loskomen. De levering van extra polo's wordt na bezorgproblemen weer hervat.

In 2015 werd duidelijk dat er wat schortte aan het nieuwe politie-uniform: agenten klaagden massaal over knellende polo's waarin ze snel gaan zweten en waarvan de gele strepen in een mum van tijd loslaten. Geen fraai gezicht, erkent de politietop. "Wij zagen in de praktijk nogal wat collega's met een polo die er niet meer representatief uitzag", schrijft de politieleiding eind vorige maand in een interne memo.



Begin dit jaar werd daarom besloten om iedere agent drie nieuwe, aangepaste polo's te sturen. "Hiermee wilden wij een impuls geven aan een correcte en gezaghebbende verschijning van de politie", staat in de memo. Maar dat loopt lelijk mis: door geblunder bij de bezorging van de uniformen is de levering tijdelijk gestaakt.



Vermiste uniformen

Omdat adressenbestanden niet op orde waren, kon het gebeuren dat politiepolo's op verkeerde adressen werden afgeleverd. Zo ontving de redactie van dagblad De Stentor in Apeldoorn per ongeluk een pakket met politieshirts. Eerder raakte al bekend dat tientallen kledingpakketten van de politie vermist waren geraakt. Daarop besloot de politie een andere bezorgdienst in de arm te nemen.



Slechts 6.000 van de 30.000 agenten op straat hebben de drie nieuwe polo's thuisbezorgd gekregen, blijkt nu. "Een slechte zaak", zegt bestuurder Leen Spoor van politievakbond ANPV. "De ene collega heeft wel nieuwe polo's gekregen, de ander niet. Die willekeur steekt en oogt ook erg onprofessioneel."



Agenten kunnen nieuwe kledingstukken bestellen uit een persoonlijk budget. "Maar het is oneerlijk als de ene agent moet inleveren op zijn budget, terwijl de ander gratis polo's krijgt thuisgestuurd", vindt Spoor.



Uitleveringsplan

Op aandringen van de bond heeft de politietop besloten om de komende tijd weer extra polo's te versturen. "Medewerkers die nog niet aanmerking zijn gekomen voor de uitlevering van de extra polo's zullen worden benaderd en, indien daar behoefte aan is, voorzien van nieuwe polo's", schrijft de politieleiding. Een definitief 'uitleveringsplan' wordt de komende tijd verder uitgewerkt. De politiewoordvoering wilde gisteren verder niet reageren.

