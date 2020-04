Nederlandse financiënminister: “Akkoord tussen eurolanden omtrent steunpakket moet lukken” JG

08 april 2020

10u57

Bron: Belga 0 Een akkoord over een steunpakket moet nog lukken, zegt de Nederlandse minister van Financiën Wobke Hoekstra na het gefaalde overleg binnen de Eurogroep. Maar de 'eurobonds', die onder meer Frankrijk, Italië en Spanje vragen, wijst hij resoluut af.

Hoekstra denkt dat het echt moet lukken om een akkoord tussen de eurolanden te kunnen bereiken over een zwaar pakket Europese steunmaatregelen om de klap van de coronacrisis op te vangen. "Maar voor mij is het helder dat euro-obligaties er niet komen."

Hij zei dat na afloop van zestien uur onderhandelen in de Eurogroep over een pakket kredietmaatregelen van ruim 500 miljard euro. Het overleg per videoverbinding is opgeschort tot donderdag omdat Hoekstra en zijn Italiaanse collega Roberto Gualtieri de hakken in het zand zetten.

Desondanks noemt de Nederlandse minister het overleg vruchtbaar. "Op een aantal onderwerpen zijn we heel ver gekomen", zei hij. Hoekstra sluit niet uit dat de onderhandelingen nog langer gaan duren omdat het over “grote onderwerpen” en miljardenbedragen gaat.

Twitter-oproep

De Duitse en Franse financiënministers, Olaf Scholz en Bruno Le Maire, richten zich intussen samen via Twitter tot hun collega's. Scholz roept op om tot een goed compromis te komen, Le Maire vraagt evenwel een ambitieus akkoord.

Gualtieri vraagt via Twitter om de inspanningen tegen Covid-19 op te schroeven. “Er moet nu een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid komen, voor solidariteit en voor doortastende en gemeenschappelijke beslissingen.”