Nederlandse filmpjessite Dumpert moet schadevergoeding betalen voor pikant filmpje van gehackte Nikki Nanne Nicolasen

07 februari 2018

09u03

Bron: AD.nl 0 Filmpjeswebsite Dumpert moet een schadevergoeding betalen aan de Nederlandse Nikki Lee Janssen, nadat vorig jaar een pikant filmpje van haar op de site belandde. Een hacker plukte het beeldmateriaal uit haar Dropbox, waarna het tegen haar wil in online verscheen.

Nadat de hacker het filmpje uit haar Dropbox geplukt had, werd Nikki Lee afgeperst: er werd geld geëist, anders zouden pikante foto’s en filmpjes online gedeeld worden. Samen met haar vriend probeerde de Nederlandse Dumpert, een site waarop allerhande filmpjes worden geplaatst, te waarschuwen. Tevergeefs. Ze konden niemand bereiken en hun vrees werd werkelijkheid. In anderhalve dag werd het filmpje met de titel 'Hey boef, schiet je wel een beetje op', waarin ze in lingerie vraagt waar haar vriend blijft, bijna een miljoen keer bekeken.

Privédetective

De Elsterse schakelde een advocaat en een privédetective in om het filmpje offline te krijgen, met succes. Toch was een hoop kwaad al geschied. Ze besloot Dumpert aan te klagen omdat ze haar onrechtmatig zouden hebben behandeld door het filmpje openbaar te maken en na verzoek niet gelijk te verwijderen. Ook eiste ze een schadevergoeding voor gemaakte kosten. En ze wilde zeker weten dat het filmpje niet opnieuw online zou komen.

Moderator?

De rechtbank oordeelt dat Dumpert 10.000 euro per dag moet betalen als het toch nog geplaatst wordt en dat Dumpert "ongeoorloofd het portret van Janssen openbaar heeft gemaakt". Ook heeft de website onrechtmatig gehandeld omdat zij zelf het filmpje openbaar heeft gemaakt en niet de hacker.

Inkomende filmpjes gaan altijd eerst langs de ogen van een zogenaamde ‘moderator’. Overigens hoeft Dumpert nu geen geld op tafel te leggen. De site betaalde eerder na meerdere sommaties en dreiging met een kortgeding een schadevergoeding en dat is volgens de rechter voldoende. Janssen wilde ook een vergoeding voor geleden immateriële schade, maar zou de rest van het bedrag moeten verhalen op de hacker. Die is nog steeds onvindbaar.

