Nederlandse filmmaker Van Luijn (34) beroofd en doodgeslagen voor 700 euro Raluca Peca

15 juli 2018

15u25

Bron: AD.nl 0 Wouter Van Luijn, de Amsterdamse filmmaker, die donderdagnacht op Mallorca in elkaar geslagen werd, zou zijn overvallen voor 700 euro. Dat meldt het Duitss blad Mallorcamagazin op basis van politiebronnen. De toegebrachte klappen waren niet fataal, van Luijn overleed door een bestaande aneurysma in zijn hersenen die barstte.

De filmmaker werd dood aangetroffen in de krottenwijk Son Banya, dat zich in het noord-oosten van de hoofdstad bevindt en bekend staat als 'de supermarkt van de drugs' . Het Duitse weekblad meldt dat hij na een feest in Calvía, een gemeente zo'n 30 kilometer ten westen van Palma de Mallorca, twee onbekenden had aangesproken om hem te vergezellen bij het kopen van drugs. Van Luijn zou er cocaïne hebben willen kopen en zou zijn neergeslagen geweest nadat hij opvallend zijn portemonnee had getoond.

Aneurysma in de hersenen

De klap zelf was echter niet fataal. De Amsterdammer had een al bestaande hersenaneurysma, een ballonvormige uitstulping aan de onderkant van de slagaders, die barstte door de slag. Hierdoor ontstonden interne bloedingen in de hersenen, waaraan van Luijn bezweek. Zonder de aandoening zou hij vermoedelijk niet zijn overleden. Dat wees de autopsie uit, volgens politiebronnen. Uit zijn portemonnee mistte 700 euro. Vermoedelijk werd hij beroofd na de aanval.

De lokale politie vermoedt dat Van Luijn niet in elkaar geslagen werd op de locatie waar zijn lichaam werd gevonden, maar elders. Ook zou het niet kloppen dat de Nederlander werd aangevallen door vier of vijf personen, maar zou er slechts één dader aanwezig zijn geweest, meldt Mallorcamagazin.

De persoon die het lichaam van de regisseur naar het ziekenhuis bracht, is ondertussen aangehouden. Hij werd gearresteerd omdat zijn verklaring over de gebeurtenis tegenstrijdig was.

Van Luijn was op vakantie met zijn vader in Mallorca. Het is nog niet duidelijk of zijn vader aanwezig was op het moment van de aanval van zijn zoon.