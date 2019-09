Nederlandse fietser verongelukt op ‘een van 's werelds gevaarlijkste wegen’ Caspar Naber

29 september 2019

07u17

Bron: AD.nl 2 Een tragisch ongeval in de bergen in Georgië heeft het lev en gekost aan een Nederlandse fietstoerist. De ervaren mountainbiker maakte met een groep vrienden een afdaling van een van de meest iconische attracties in het Oost-Europese land en viel in een ravijn. “Naar alle waarschijnlijkheid door een te hoge snelheid’’, zegt de fietsverhuurder tegen het AD.

Het ongeluk vond gisteren plaats in het noordoosten van Georgië op de toegangsweg van en naar het Nationaal Park Tusheti. Die weg geldt als een van de meest gevaarlijke ter wereld, melden Georgische media. De Nederlander maakte volgens hen deel uit van een groep van zeven mountainbikers.

Voor de ogen van makkers

Het was een vriendengroep die voor drie dagen mountainbikes had gehuurd, zegt de fietsverhuurder terugblikkend. De Nederlanders maakten op de eerste dag volgens hem de klim naar de Abano Pas (2.900 meter), verbleven daar de tweede dag en daalden gisteren weer af. Tijdens die afdaling ging het verschrikkelijk mis.



“Het latere slachtoffer was achterop geraakt. Zijn vrienden stonden op hem te wachten en zagen hoe hij vlakbij een bocht de controle over zijn fiets verloor en de weg af schoot. De man ging ettelijke keren over de kop op de berghelling en belandde uiteindelijk in een riviertje, zo vertelde de politie mij. Een speciaal reddingsteam wist het lichaam van de Nederlander enkele uren na het drama te bergen’’, aldus de fietsverhuurder.

Erg hoge snelheid

Enkele automobilisten die eveneens getuige waren van het ongeval, verklaarden volgens de Georgiër dat het latere slachtoffer op ‘erg hoge snelheid’ naar beneden kwam. “Die snelheid in combinatie met de steentjes van de niet verharde weg en de bocht zijn de man naar alle waarschijnlijkheid noodlottig geworden.”

Het slachtoffer was een ervaren mountainbiker, zo liet de fietsverhuurder zich vertellen door de vrienden van de Nederlander. De Georgiër begrijpt niet hoe het zó mis kon gaan. “Het slachtoffer was met zijn vrienden via dezelfde route naar boven gereden en kende dus de weg.’’

De mountainbikes zelf verkeerden volgens hem in topconditie. “Het waren modellen van Pro Bicycle van 2019.’’ De weersomstandigheden waren gisteren naar zijn zeggen ‘normaal’.

Eerste ongeval

Het gebied staat bekend om zijn imposante Kaukasuspieken en is populair bij mountainbikers vanwege een spectaculaire afdaling. Die begint bij de Abano Pas en doet fietsers over een afstand van zo'n 40 kilometer maar liefst 2.380 hoogtemeters verliezen. “Als je langzaam fietst dan is de afdaling geen enkel probleem. Geloof me, wij krijgen hier jaarlijks zo’n miljoen toeristen en dit is het eerste fietsongeluk’’, verzucht de verhuurder.