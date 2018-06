Nederlandse fietser (18) vecht voor leven na dollemansrit automobiliste: "Hij werd gewoon meegesleurd" Sebastiaan Quekel

01 juni 2018

14u46

Een 18-jarige fietser is dinsdag met hoge snelheid van achteren aangereden door een auto in de Nederlandse stad Zaltbommel. De jongen werd meters meegesleurd en ligt nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hij vecht op de intensive care voor zijn leven, zeggen bekenden van zijn familie.

Over de toedracht van de aanrijding tast de politie nog in het duister, maar er is in elk geval geen sprake van rijden onder invloed.

Een automobiliste richtte dinsdagmiddag een enorme ravage aan op de Gisbert Schairtweg in Zaltbommel (provincie Gelderland). Ze reed over een lengte van zo'n tweehonderd meter twee fietsers, een busje en een carport aan en kwam uiteindelijk in een voortuin tot stilstand. Volgens de politie raakten ook twee tuinen en een woning beschadigd door deze dollemansrit.

'Zag er heftig uit'

De twee fietsers waren simpelweg op het verkeerde moment op de verkeerde plek. "Die jongen belandde op de motorkap en is vervolgens gewoon meegesleurd”, vertelt een van de bewoonsters die vlakbij woont. Hij zou ten minste 25 meter verderop in de berm terecht zijn gekomen.



"Ik hoorde aan het geluid van de motor dat de automobiliste het gas vol ingedrukt hield. Later zie je dan die twee fietsen op de weg liggen. Ik moest gelijk denken aan Koninginnedag in Apeldoorn. Het zag er heel heftig uit, ik werd er helemaal akelig van."

Ik hoorde aan het geluid van de motor dat de automobiliste het gas vol ingedrukt hield Een buurtbewoonster

Traumahelikopter

Na de aanrijding kwamen de hulpdiensten massaal ter plekke. Een traumahelikopter landde in de omgeving ter assistentie. Dat trok veel bekijks in de buurt.

De aangereden fietsers, beiden jongens van 18 jaar uit Zaltbommel, werden met spoed verzorgd door het ambulancepersoneel. Eén van hen was er zo ernstig aan toe dat hij onder begeleiding van een trauma-arts naar een speciaal ziekenhuis in Utrecht moest. Daar ligt hij nog steeds.

Onwel

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, moet politieonderzoek uitwijzen. Vermoedelijk raakte de vrouw achter het stuur onwel. Ze had in elk geval niet gedronken of medicijnen gebruikt, beweert de politie.